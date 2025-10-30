Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập do mưa lớn

Nhiều tuyến quốc lộ, đường liên xã ở phường Vũng Áng ngập gần một mét, một số nhà dân và trường bị nước tràn vào do mưa lớn kéo dài nhiều giờ.

Trưa 30/10, quốc lộ 12C đoạn qua phường vũng Áng, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh, bị ngập khoảng 0,3 m, nước tràn vào khu dân cư. Đường liên xã qua tổ dân phố Tây Yên, Trường Yên, Trường Phú và Cảnh Trường có điểm ngập gần một mét, nhiều phương tiện chết máy.

Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập sâu do mưa lớn Một số tuyến đường ở phường Vũng Áng ngập sâu do mưa lớn, trưa 30/10. Video: Đình Văn - Hùng Lê

Trường Mầm non ở tổ dân phố Tây Yên bị nước tràn vào 0,3-0,4 m, phụ huynh phải dùng thuyền thúng, lái xe cẩu đưa học sinh về nhà. Giáo viên đang di dời một số tài sản, vật dụng lên tầng hai.

"Địa bàn bắt đầu mưa rải rác từ hôm qua, đến sáng nay mưa lớn và kéo dài suốt 4-5 tiếng. Nếu tiếp tục mưa đến tối, nguy cơ ngập lụt diện rộng rất cao", anh Nguyễn Văn Tài, 35 tuổi, trú phường Vũng Áng, nói.

Đầu giờ chiều, nước bắt đầu tràn vào một số nhà dân ở phường Vũng Áng, gây ngập 0,2-0,3 m. Chính quyền đã cử cán bộ căng dây, cấm phương tiện di chuyển qua các đoạn đường ngập, khuyến cáo người dân chủ động di dời tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Phụ huynh đón con về nhà sau khi trường Mầm non ở tổ dân phố Tây Yên bị ngập, trưa 30/10. Ảnh: Hùng Lê

Do không khí lạnh tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió đông, đêm qua và sáng nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Tại Hà Tĩnh, vùng đồng bằng và ven biển phía nam mưa rất to, lượng mưa tại Cẩm Nhượng 133 mm, Kỳ Anh 117 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh dự báo đến hết ngày 31/10, địa bàn mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc.

Đức Hùng