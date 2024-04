Nhiều điểm ven biển phía Nam 'cháy' phòng ba ngày đầu lễ 30/4

Khách đến Phan Thiết, Phú Qúy, Nha Trang, Vũng Tàu đổ dồn vào 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khiến phòng "cháy", ngày 30/4-1/5 thưa khách hơn.

Theo các đơn vị lữ hành, các điểm như Phan Thiết, Phú Quý, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu sẽ là điểm "nóng" trong ba ngày đầu kỳ nghỉ lễ, một số nơi công suất đạt 100%. Du khách chủ yếu từ các tỉnh thành phía Nam, di chuyển bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí đi lại do vé máy bay tăng cao.

Theo khảo sát của VnExpress, lượng phòng trong các ngày 27-29/4 tại các điểm nóng du lịch của Bình Thuận như Phan Thiết, Mũi Né, Hàm Tiến còn ít, Phú Quý kín phòng. Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết ước tính lượng lưu trú tăng khoảng 25% so với năm 2023. Khách dự báo đông nhất các ngày 27-30/4. Các điểm nóng nhiều khả năng "cháy phòng" gồm Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi, Phú Quý.

Theo ông Nhân, khu vực Hàm Tiến - Phan Thiết công suất trong các ngày 27-30/4 đạt trung bình 60-80%, ngày 1/5 thấp hơn, khoảng 40-50%. Lượng khách đặt giờ chót sẽ tăng và lượng phòng dự kiến lấp đầy.

Du khách đi tàu cập cảng đảo Phú Quý sáng 30/4/2023. Ảnh: Vĩ Châu

Riêng Phú Quý công suất phòng dịp lễ đã chạm ngưỡng 100% từ 24/4, theo Phòng văn hóa, thể thao và du lịch huyện Phú Quý. Đảo có khoảng 1.200 phòng, sức chứa khoảng 2.000 người. Theo ông Nhân, lượng khách du lịch đến Phú Quý dịp lễ này nhiều khả năng đông hơn dịp lễ năm trước (7.000 lượt khách).

Lượng khách ở các điểm du lịch thuộc Khánh Hòa dự kiến tăng cao. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết các khách sạn trên 3 sao tại địa bàn tỉnh đã kín 90%. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khai trương 26/4 rút ngắn thời gian từ Sài Gòn đến Nha Trang từ 8 tiếng xuống 5 tiếng, khách đường bộ nhiều khả năng tăng vào giờ chót. Bà Thanh cho hay tỉnh đã chuẩn bị đón khách dịp lễ trước từ đầu tháng 4, tập trung vào nhiều lĩnh vực, quan trọng nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh quan môi trường, niêm yết giá, nhân lực. Dự kiến Nha Trang sẽ có thanh tra đột xuất các cơ sở lưu trú để kiểm tra tình hình kinh doanh dịp lễ.

Dữ liệu của Mustgo, nền tảng đặt phòng khách sạn đang hợp tác với 80 resort, khách sạn, chủ yếu từ 3 sao, cho thấy tại khu vực Nha Trang giai đoạn 26-28/04, lượng khách chủ yếu đặt phòng tại các khách sạn địa phương view biển. Khách sạn 4-5 sao địa phương mặt hướng biển đã kín phòng 80-90%. Khách sạn 5 sao quốc tế đạt khoảng 50-60%.

Khung cảnh một khu nghỉ dưỡng ven biển ở Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh: Amiana

Tại Cam Ranh, khách sạn 5 sao địa phương cũng kín khách đặt, công suất trên 90%, khách chủ yếu lưu trú trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ 27-29/4, các ngày sau đó công suất giảm. Đại diện Movenpick Cam Ranh cho biết công suất phòng đang tăng, dự kiến lên mức 92-95%. Khách Việt vẫn chiếm đa số, tỷ trọng dao động từ 60-80%.

Tại Vũng Tàu, khách chủ yếu đến từ các tỉnh thành Đông Nam Bộ lân cận như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, lưu trú trong ba ngày đầu kỳ nghỉ. Các ngày 27- 29/4, khách sạn phân khúc 5 sao trong thành phố đạt công suất trên 70%, phân khúc 3-4 sao đạt từ 80%. Ngày 30/4 và 1/5, nhiều khách sạn bỏ phụ thu, áp giá ngày thường nhưng công suất chỉ đạt 40-50%. Đại diện công ty lữ hành Du lịch Việt cho hay dịp lễ năm nay các tour đường bộ di chuyển bằng xe ôtô đến các điểm du lịch biển phía Nam tăng cao.

Lượng đặt phòng tăng còn có Đà Nẵng, giai đoạn 26-28/4, các khách sạn mặt biển đã đạt 90%, nhiều khách sạn đã thông báo đóng phòng. Các khách sạn trong phố công suất đạt 70%. Khu vực resort công suất đạt 50 - 60%. Ngày lễ chính, công suất phòng thấp hơn 10 - 20%.

Trái với các điểm đến thuận tiện di chuyển đường bộ, Quy Nhơn, Phú Quốc, Côn Đảo vẫn đang chờ khách. Bà Đinh Thị Thu Thảo, Giám đốc Thương mại của Mustgo cho hay do ảnh hưởng của vé máy bay nên khách nội địa - nguồn khách chính đến Quy Nhơn giảm, dẫn đến công suất phòng thấp. Phân khúc 3 sao với lượng phòng ít đạt khoảng 50%, phân khúc 4,5 sao đạt khoảng 30%.

Phú Quốc, công suất phòng dịp lễ ở mức trung bình. Các resort có số lượng phòng lớn như Wyndham Grand Phú Quốc (1.399 phòng) hiện đạt công suất 15-20%. Các villa ven biển ở New World, Premier Village ghi nhận tình hình khả quan hơn, đạt từ 70-80% công suất, cao điểm khách đặt là ngày 27-30/5. Khách chủ yếu là người nước ngoài.

Côn Đảo vắng khách. Theo khảo sát, các khách sạn phân khúc 5 sao như Six Senses, The Secret Côn Đảo hay Poulo Condor Boutique Resort & Spa, còn nhiều phòng trống, công suất trong 5 ngày nghỉ lễ đạt chưa đầy 50%. Các khách sạn nhỏ lẻ có lượng khách đặt cao hơn, khoảng 70-80% vào các ngày 27-29/4. Côn Đảo hiện chỉ có một hãng hàng không khai thác, vé dịp lễ một chiều từ Hà Nội ngày 27/4 hơn 8 triệu đồng một khách.

Mai anh đào Đà Lạt nở rộ dịp Tết. Ảnh: Phạm Kim Nhân

Điểm đến khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Măng Đen cũng dự báo cháy phòng. Thị trấn Măng Đen hiện có 1.200 phòng, các điểm lưu trú hiện đều đạt 90-100% công suất.

Dữ liệu của Mustgo cho thấy khách sạn từ 3-4 sao Đà Lạt có lượng khách đặt cao hơn so với khách sạn 5 sao cao cấp và khách cũng chủ yếu lưu trú ngày 27-29/4. Ông Nguyễn Nhật Vũ, Phó tổng giám đốc Dalattourist, cho biết hầu hết điểm lưu trú ở Đà Lạt từ homestay đến khách sạn cao cấp đều kín phòng, nhưng thường không phụ thu dịp lễ do tuân thủ hợp đồng từ đầu năm. Các ngày sau 30/4 được phép phụ thu thì lại "ế khách". "Nguyên nhân một phần do kỳ nghỉ xuyên suốt 5 ngày chốt muộn", ông Vũ nói.

Với lượng đặt phòng tăng, Dalattourist dự báo lượng khách công ty đến Đà Lạt tăng 10% so với năm ngoái, đạt 41.800 lượt, bằng 80% so với 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng dự báo khoảng 200.000 lượt khách sẽ đến Đà Lạt trong kỳ nghỉ lễ. Bình Thuận cũng dự kiến đón trên 200.000 lượt khách dịp này, tăng 25% so với năm ngoái, kỳ vọng doanh thu sẽ đạt khoảng 400 tỷ đồng trong 5 ngày lễ.

Bích Phương