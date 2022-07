Cẩm nang du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Núi Dinh cách thành phố Bà Rịa khoảng 6 km, về hướng Bắc thuộc huyện Tân Thành. Núi có đỉnh cao 504 mét, với nhiều cảnh đẹp, chùa, am độc đáo nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ Quốc lộ 51 nhìn lên, núi trông như con voi khổng lồ nằm phủ phục, đầu quay về hướng biển. Bạn có thể chạy xe máy khoảng 10 phút là lên đến đỉnh.

Thấp thoáng trong rừng là những chiếc am nhỏ bằng gỗ đơn sơ dành cho các vị sư đang tu hành tại đây. Điểm đặc biệt nhất là sự xuất hiện của hàng trăm con khỉ. Chúng xem chùa như chốn bình yên nên thường xuyên kéo đến. Đó cũng là lý do khiến nhiều người gọi nơi đây là chùa Khỉ.

Hồ Tràm là điểm nằm giữa đoạn đường từ TP HCM đến Mũi Né - Phan Thiết (Bình Thuận). Một phần do thói quen và sự thuận tiện, hiếm ai chọn đi đường ven biển vì xa nên đoạn đường này thường vắng vẻ, ít xe qua lại. Nhưng cũng vì lẽ đó, đường dọc bờ biển Hồ Tràm không bị xe cộ, khói bụi ảnh hưởng.

Chùa Bánh Xèo có tên chính thức là ni viện Thiện Hòa , nằm ở bên phải, sau Đại Tòng Lâm Tự, thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thuở ban đầu ni viện Thiện Hòa chỉ là một am nhỏ được dựng lên vào năm 1989.

Với hơn 70 điểm phun nước lộ thiên với nhiệt độ thường ở mức 64-84 độ C, suối khoáng nóng Bình Châu còn có lượng bùn khoáng dồi dào. Các nghiên cứu địa chất cho thấy nước suối ở đây chứa nhiều khoáng chất có giá trị phục hồi sức khỏe, làm đẹp. Chỉ cần ngâm mình 20-30 phút là vừa đủ, lâu hơn dễ gây cảm giác choáng váng.

Khu đường Nguyễn Trường Tộ được xem là nơi hội tụ của đặc sản này. Ngoài ra, bánh được bán nhiều ở các quán vỉa hè, quán ăn trên đường phố Vũng Tàu, ngon nhất là quán Gốc Vú Sữa, và quán bánh khọt của bà Hai, cô Ba trên đường Trần Đồng, Hoàng Hoa Thám, Lương Văn Can... Khi đến các quán này bạn nên tránh giờ cao điểm lúc tan tầm bởi bạn sẽ phải đợi hơi lâu do lượng khách khá đông.

Nguồn hải sản phong phú đã làm nên những món ăn đặc sản đa dạng về chủng loại ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Các món ăn truyền thống đặc trưng mang hương vị vùng miền phải kể đến bánh khọt Vũng Tàu, bánh xèo Long Hải, mắm bằm Long Điền, bánh hỏi An Nhứt, bánh canh ... Những địa điểm ăn uống thuận tiện nhất chủ yếu tập trung ở thành phố Vũng Tàu.

Bánh xèo Long Hải

Nguyên liệu chính để làm bánh xèo vẫn là tôm, thịt heo, hành tây, giá, mộc nhĩ, đậu xanh, trứng gà và bột gạo, nhưng bánh xèo tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền lại rất đặc biệt.

Ảnh: Di Vỹ

Nhờ nguồn thực phẩm tươi nguyên, mua từ người dân chài đánh bắt trong ngày mang về chưa qua ướp đá, làm lạnh, đồng thời kỹ thuật đổ bánh sao cho giòn, bánh có màu vàng tươi, thơm phức tạo nên điểm hấp dẫn nổi bật của bánh xèo Long Hải.

Bánh hỏi An Nhứt

Đây là món ăn đặc sản nổi tiếng của xã An Nhất, huyện Long Điền. Bánh hỏi được làm bằng một thứ gạo thơm của người dân địa phương và bí quyết là cách pha chế bột sao cho bánh dẻo, dai. Miếng bánh hỏi trắng thơm mùi gạo mới càng nhai ta càng thấy ngọt, được cuốn với rau sống, thịt xào và chấm với nước mắm kèm ngó sen chua ngọt. Cuốn hết cuốn này thêm cuốn khác tới no mà vẫn thấy thèm. Bánh hỏi còn được ăn với thịt bò xiên bằng que nướng trên bếp than hồng, ngoài ra chấm mắm nêm cũng rất ngon.

Thưởng thức bánh hỏi, thông thường gồm có: thịt heo nướng, chả giò, phía trên có rắc thêm đậu phộng giã dập. Ảnh: Thành phố Bà Rịa

Lẩu súng Phước Hải

Đặc sản lâu đời của vùng biển Phước Hải, huyện Đất Đỏ là một trong những món ăn thường ngày của người dân địa phương được nhiều người biết đến. Lẩu được ăn kèm với bông súng, nên được người dân địa phương gọi là "Lẩu súng".

Cá dùng nấu cho món lẩu này đúng điệu và ngon nhất là đầu và lòng cá thiều xanh. Ngày nay cá thiều rất hiếm nên một số loại cá biển được dùng thay thế để nấu là cá dứa, cá bóp, cá đối bui... Gia vị cho món lẩu này cũng khá phong phú gồm: me chua dầm vắt lấy nước, tương hột giã sơ, đường mật, nước mắm ngon, sả bào băm nhuyễn phi thơm, sả củ đập dập. rau tần dày lá, ngò gai, ngò om, húng quế, ớt xắt lát mỏng.....

Cái vị là lạ của nước lẩu với hương rất riêng của tương hột, quyện với độ chua của me, mùi thơm của sả, vị ngọt bùi của cá tươi, và giòn tan của cọng bông súng làm cho món lẩu thêm đậm đà và độc đáo.

Ảnh: Yong

Cháo hàu Long Sơn

Đây cũng là món ăn đặc sản, mang đậm chất biển, được chế biến từ con hàu sữa được cậy ra từ những khe đá ở vùng biển xã đảo Long Sơn. Để có được tô cháo hàu ngon thì nghệ thuật chế biến cũng rất đặc biệt, người thưởng thức sẽ cảm nhận được vi ngọt bùi, béo của hàu, quyện với mùi thơm của gạo cộng với vị cay, thơm của tiêu, hành, gừng, nấm rơm... làm cho món cháo hàu trở nên hấp dẫn và rất đặc trưng. Tô cháo hàu nóng hổi, mùi thơm phưng phức, nuốt đến đâu vị ngọt thấm đến đó.

Gỏi cá mai

Ngoài những món hải sản quen thuộc như ốc, ghẹ, mực... món gỏi cá mai cũng trở thành đặc sản Vũng Tàu dù hơi khó ăn với người thử lần đầu. Để có món gỏi cá mai ngon, phải chọn những con cá tươi xanh, đánh vảy rửa sạch, rút xương rồi ướp giấm, chanh, tỏi, ớt để làm chín cá. Sau đó sẽ trộn thính gạo cho thơm.

Gỏi cá mai. Ảnh: Nguyen Binh

Khi ăn, gỏi được cuốn bánh tráng kèm với ngò rí, húng lủi, húng quế, tía tô, diếp cá, khế chua, chuối xanh...

Nước chấm gỏi cá mai được làm từ nước mắm đậu phộng bằng cách xay nhuyễn đậu phộng với ớt đỏ, đường, nêm nước mắm, chanh, tỏi... Quán nổi tiếng nhất là Vườn Xoài, giá 120.000 đồng một đĩa.



Bánh canh

Bát bánh canh giò heo nóng hổi ăn kèm đĩa rau sống xanh mướt là món ăn khiến nhiều du khách phải nhớ đến khi từng một lần thưởng thức. Đơn giản chỉ gồm sợi bánh, thịt heo và nước dùng nhưng món ăn với sợi bánh dai mềm, nước dùng thanh ngọt, vị đậm đà cũng đủ làm nên thương hiệu lâu bền cho món ăn bình dân này.

Ảnh: Hupa

Người dân đôn hậu ở vùng biển trời Nam của Tổ Quốc chia sẻ bí quyết để có được món ăn ngon đến vậy là nhờ nước dùng được ninh từ cá biển, tôm tươi sẵn có và xương ống.

Bên cạnh đó, để tránh cảm giác ngấy cho thực khách, món bánh canh ăn kèm với một đĩa rau sống tươi ngon với đủ loại như xà lách, tía tô, rau cần, giá sống... Địa chỉ tham khảo quán bánh canh Long Hương trên đường Bà Triệu, trước cổng chào thành phố Bà Rịa.

Bún súng

Có nhiều nét tương đồng với bún nước lèo của người Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau... bún súng của người dân phố biển Vũng Tàu mang đặc trưng là chan nước lèo nấu từ hải sản như cá, tôm, mực và ăn kèm rau súng. Bún tươi, sợi nhỏ và rau sống cho vào tô, hải sản được trang trí trên mặt bún rồi chan nước dùng. Rau sống ăn kèm không thể thiếu rau súng, mùi, muống, hoa chuối...

Hủ tiếu mỳ

Tô hủ tiếu mỳ với nước lèo trong vắt đậm đà, miếng sườn trắng mềm được nấu theo công thức riêng tuy đơn giản nhưng lại mang tầm thương hiệu hủ tiếu mỳ đặc trưng rất riêng của thành phố biển Vũng Tàu.

Ảnh: Foody

Bạn có thể lựa chọn ăn hủ tiếu nước hay khô tùy sở thích và tha hồ chọn loại hủ tiếu hợp khẩu vị như hủ tíu mỳ sườn, hủ tiếu hoành thánh xá xíu, hoành thánh sườn, hủ tiếu mỳ heo viên tôm, hoành thánh thập cẩm... Bạn có thể ăn tại các quán bán hủ tiếu trên đường Trương Công Định, đường 30/4 Lý Tự Trọng... với giá từ 25.000 đồng một tô.

Bún súng

Có nhiều nét tương đồng với bún nước lèo của người Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau... bún súng của người dân phố biển Vũng Tàu mang đặc trưng là chan nước lèo nấu từ hải sản như cá, tôm, mực và ăn kèm rau súng.

Không quá cầu kỳ nhưng sức hút của mỗi tô bún súng khiến ít ai có thể chối từ. Bún tươi, sợi nhỏ và rau sống cho vào tô, hải sản được trang trí trên mặt bún rồi chan nước dùng. Rau sống ăn kèm không thể thiếu rau súng, mùi, muống, hoa chuối...

Hải sản

Du khách đến đây đừng quên thưởng thức các món hải sản phong phú về chủng loại, đa dạng về giá cả, từ bình dân đến cao cấp.

Các món có giá từ 50.000 đến 200.000 đồng tùy loại. Ảnh: Khánh Bằng

Ở những hàng quán bán hải sản bên hè phố, chỉ cần vài chục nghìn đồng là bạn có thể khoan khoái ngồi thưởng thức một trong các món: ốc len xào dừa, nghêu hấp, hàu nướng mỡ hành... cho đến tôm, cua, ghẹ, mực... Bạn hãy ghé đến các quán nổi tiếng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, khu Sao Mai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học... ở thành phố Vũng Tàu để nhâm nhi cùng bạn bè.

Khách sạn, resort

Bà Rịa - Vũng Tàu không thiếu điểm nghỉ dưỡng cho du khách từ khách sạn, resort sang chảnh đến nhà nghỉ, homestay bình dân. Bạn có thể lựa chọn các khu nghỉ ở TP Vũng Tàu, Hồ Tràm hay Côn Đảo... tùy theo lịch trình. Giá trung bình từ 300.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Những khu nghỉ cao cấp có thể kể đến Melia Ho Tram, Marina Bay Vung Tau, Lan Rung Resort Phuoc Hai, Wind Boutique Resort, Léman Cap, Carmelina, Mercure...