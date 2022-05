Khí hậu trên đảo trong lành, mát mẻ quanh năm. Thời điểm thích hợp để khám phá đảo Phú Quý là từ khoảng tháng 12 đến tháng 6 năm sau, do mùa bão thường rơi vào tháng 9 đến tháng 11. Mùa xuân hè biển êm, trong xanh, gió nhẹ, dễ dàng di chuyển ra các đảo nhỏ. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có biển động, bạn nên xem dự báo thời tiết trước.

Nhà nghỉ, homestay

Đảo Phú Quý còn hoang sơ nên chưa có khách sạn hay resort, nhưng bạn có thể dễ dàng tìm nhà nghỉ và homestay. Bạn có thể tham khảo một số khách sạn bình dân như La Min, Hải Long, Hoàng Phú, Phương Quyên, An Bình, Hướng Dương hay nhà nghỉ Nam An, An Phú... Một số homestay như Phú Liên, Cô Sang, Villa Biển Xanh, LyTi Sea, La Isla Bonita... Giá trung bình 300.000 - 500.000 đồng một đêm cho phòng hai người.