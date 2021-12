Nhiều bộ đội, cảnh sát 'nhận hối lộ' trong vụ 200 triệu lít xăng giả

Hà NộiNhà chức trách cáo buộc nhiều cán bộ của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã nhận hối lộ, tiếp tay và bảo kê cho đường dây sản xuất hơn 200 triệu lít xăng giả.

Ngày 28/12, đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó giám đốc Công an Đồng Nai) cho biết thông tin như trên tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức. Nhà chức trách đã chuyển hồ sơ những quân nhân này về cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền. Cục Điều tra Hình sự (Bộ Quốc phòng) sau đó đã khởi tố 14 người về tội Nhận hối lộ. Trong số này nhiều bị can "giữ vị trí quan trọng của Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng cấp tỉnh".

Hiện, Công an Đồng Nai đã khởi tố, tạm giam 100 bị can về các tội Buôn lậu; Sản xuất, buôn lậu hàng giả; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Riêng bị can Ngô Văn Thụy (cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Công an vũ trang phong tỏa, khám xét cây xăng ở Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Vụ án buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu. Chuyên án triệt phá đường dây tội phạm này được Công an Đồng Nai thành lập cuối năm 2020, sau khi nhận phản ánh từ người dân về xăng kém chất lượng.

Cơ quan điều tra ước tính khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Phạm Dự