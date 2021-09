'Nhiều cán bộ bị băng sản xuất xăng giả mua chuộc'

Đồng NaiTheo Giám đốc Công an Vũ Hồng Văn, nhiều cán bộ phòng chống buôn lậu đã bị nhóm sản xuất xăng giả Phan Thanh Hữu mua chuộc, để bảo kê suốt thời gian dài.

Thông tin về đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả do ông Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu được thiếu tướng Vũ Hồng Văn nói tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/9.

Đây là vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Văn, tại giai đoạn một của chuyên án, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 người, đang phối hợp với Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra 13 bị can thuộc thẩm quyền của cơ quan này.

Để hoạt động với quy mô lớn, băng nhóm này đã mua chuộc nhiều người trong cơ quan phòng chống tội phạm và buôn lậu trên biển tại nhiều vùng, tỉnh thành. Từ đó, những cán bộ này đã bảo kê, bao che cho đường dây buôn lậu, làm xăng giả hoạt động. "Hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng đã được nhóm này đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng", ông Văn nói.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn trong buổi họp Tỉnh ủy Đồng Nai, đầu tháng 9. Ảnh: Phước Tuấn

Công an Đồng Nai phát hiện đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn sau tố giác của người dân về việc mua phải xăng kém chất lượng. Quá trình điều tra xác định, băng nhóm này đã thành lập nhiều công ty vận chuyển, mua bán xăng dầu để làm bình phong; thuê các kho chứa dọc theo các tuyến đường sông và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại... để phục vụ hành vi phạm tội.

Thiếu tướng Văn cho biết, băng nhóm này đã mua các tàu viễn dương có tải trọng 3.000-5.000 tấn, giao dịch mua xăng lậu, xăng giả từ nước ngoài về rồi vận chuyển về phao số 0. Tại đây, nhân viên sẽ sử dụng các loại hóa chất, bột màu pha chế thành xăng giả RON A95, sau đó vận chuyển đến ụ nổi giữa lòng sông Hậu thuộc tỉnh Vĩnh Long tập kết.

Từ ụ nổi này, xăng lậu, giả lần lượt bơm qua các tàu thủy đem về các kho chứa dọc theo các tuyến đường sông rồi cấp cho các xe bồn chở đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.

Tối 6/2, với sự hỗ trợ của Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) hơn 500 trinh sát từ nhiều hướng bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị khám xét, hàng loạt người liên quan bị bắt. Mở rộng chuyên án, Công an Đồng Nai khởi tố hơn 70 bị can, thu giữ nhiều giấy tờ, tang vật liên quan, hàng chục cây xăng, kho bãi bị niêm phong.

Thiếu tướng Văn (thứ 3 từ trái qua) chỉ đạo công tác khám xét tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc, Bình Dương hồi tháng 3. Ảnh: Thái Hà

Hồi tháng 3, thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho biết, chuyên án gặp nhiều khó khăn trong phá án do có nhiều cá nhân "bảo kê". Những kẻ phạm tội có nhiều thủ đoạn như tiêu hủy chứng cứ, chống lại cơ quan điều tra, hoặc đưa hối lộ với thủ đoạn khác nhau.

"Ví dụ như hối lộ thì không gặp trực tiếp mà quy định một điểm hộp thư chết. Hàng tháng, một người đưa cục tiền đến và người khác sẽ nhận, hoặc sử dụng tài khoản thông nhau, người này lập tài khoản, người kia có thể rút tiền...", ông Xô nói.

Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp nên Công an Đồng Nai chưa kết thúc điều tra.

