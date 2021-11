Bà chủ công ty xăng dầu ở Sài Gòn bị bắt

Lê Thị Anh Thư, 53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa, bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả.

Sáng 27/11, hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và Công an TP HCM bao vây cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Bà Lê Thị Anh Thư bị bắt về hành vi Buôn lậu.

Tổ công tác khác gồm các điều tra viên đang khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Thư trên đường Nguyễn Văn Lượng, cùng quận.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó Giám đốc Công an Đồng Nai) cho biết, động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Cảnh sát vây ráp, khám xét cây xăng của công ty của bà Thư sáng 27/11. Ảnh: Thái Hà