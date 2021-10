Cảnh sát vây ráp công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu

Hàng chục cảnh sát vũ trang bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc - doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, sáng 21/10.

Lực lượng cảnh sát vây ráp Công ty Hà Lộc sáng nay. Ảnh: Thái Hà

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả ở Đồng Nai và nhiều tỉnh thành, được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và một số lực lượng của Bộ Công an thực hiện.

Khoảng 7h, hàng chục cảnh sát đã bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc, trên đường 30/4, TP Vũng Tàu - nghi liên quan đến hành vi Buôn lậu.

Các lối vào công ty này đều có cảnh sát. Ảnh: Trường Hà

Công ty Hà Lộc là doanh nghiệp chuyên vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương với hàng loạt cảng biển lớn khu vực phía Nam. Ngoài ra, công ty này còn chuyên xử lý chất thải và buôn bán nhiên liệu khí lỏng, rắn... và đa ngành nghề khác.

Đây cũng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía Nam.

Một lãnh đạo công ty bị đưa về trụ sở cảnh sát. Ảnh: Trường Hà

* Tiếp tục cập nhật.

Phước Tuấn - Đăng Khoa