Nhiễm biến thể Covid-19 Ve sầu có nguy hiểm không?

Biến thể BA.3.2 của virus Covid-19 đang lan rộng trên thế giới, Bộ Y tế Việt Nam cũng cảnh báo. Chủng này có nguy hiểm không, làm sao phòng ngừa? (Hà Nhi, 25 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Biến thể Covid-19 BA.3.2 còn gọi"Cicada" (Ve sầu) là một nhánh phụ của dòng Omicron, có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy BA.3.2 gây bệnh nặng hơn các biến thể trước, song vẫn cần cảnh giác, không chủ quan phòng bệnh.

Các triệu chứng của Covid-19 phần nhiều tương tự cúm như: sốt, ho, họng khô hoặc có đờm, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ, đôi khi kèm buồn nôn, tiêu chảy, chán ăn. Dù phần lớn ca bệnh diễn tiến nhẹ, virus vẫn có thể gây biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Để phòng bệnh, người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc tại cơ sở y tế. Mọi người duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với bề mặt công cộng, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Với các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, bàn làm việc, mọi người cần vệ sinh, dọn dẹp thường xuyên, giữ cho nơi sinh hoạt thông thoáng.

Test nhanh phát hiện nhiễm Covid-19. Ảnh: Vecteezy

Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong gia đình nên súc họng thường xuyên để giảm tải mầm bệnh trú trong hầu họng, "cửa ngõ" xâm nhập của nhiều virus. Đồng thời duy trì lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng cân đối, bổ sung rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc và luyện tập thể dục giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên.

Khi có biểu hiện như ho, sốt, khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời; đặc biệt với những người trở về từ khu vực có dịch hoặc nhóm nguy cơ cao như người già, thai phụ, người có bệnh nền.

Bên cạnh đó, Covid-19 có thể đồng nhiễm với các bệnh hô hấp khác như cúm, phế cầu, sởi hay virus hợp bào hô hấp (RSV), đặc biệt trong môi trường kín như trường học, công sở, bệnh viện. Những tác nhân này tồn tại sẵn trong hầu họng và không khí, sẽ chực chờ tấn công khi cơ thể suy yếu.

Theo nghiên cứu, người trưởng thành nhập viện do đồng nhiễm Covid-19 và cúm có nguy cơ phải thở máy cao gấp 4 lần và nguy cơ tử vong cao hơn 2,4 lần so với người chỉ nhiễm một loại virus. Với người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp hay bệnh chuyển hóa, nguy cơ biến chứng có thể tăng gấp 2-8 lần khi xảy ra tình trạng "bệnh chồng bệnh".

Để hạn chế tình trạng đồng nhiễm, mọi người ngoài tiêm vaccine Covid-19, cần tiêm vaccine cúm, phế cầu, RSV, não mô cầu, sởi... Trong đó, vaccine cúm giúp phòng các chủng virus phổ biến gồm A (H1N1, H3N2) và B, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn, nhắc lại mỗi năm một lần. Thai phụ có thể tiêm cúm vào bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ. Với não mô cầu, mọi người cần tiêm phối hợp các loại vaccine để phòng 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến A, B, C, Y, W-135.

Vaccine phế cầu có nhiều loại như phế cầu 13, 15, 20 và 23, giúp giảm nguy cơ mắc Covid-19 và các loại virus gây bệnh đường hô hấp khác cho trẻ em và người lớn, độ tuổi tiêm tùy vào loại vaccine. Còn RSV đã có vaccine RSV cho thai phụ từ 24-36 tuần và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và kháng thể đơn dòng phòng bệnh cho trẻ đến 24 tháng tuổi. Mọi người cần lưu ý phòng bệnh đầy đủ cho bản thân và gia đình.

Bác sĩ Lê Thị Gấm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC