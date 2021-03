Nhật hỗ trợ Việt Nam xây kho lạnh bảo quản vaccine Covid-19

Nhật sẽ viện trợ 41 triệu USD cho Việt Nam và các nước châu Á - Thái Bình Dương, để xây dựng kho lạnh bảo quản vaccine Covid-19.

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nhật đưa ra hôm 9/3, khoản viện trợ không hoàn lại được sử dụng để thiết lập các cơ sở trữ đông, phương tiện vận chuyển và các thiết bị cần thiết khác cho việc phân phối vaccine ổn định. Nhật Bản đặt mục tiêu giúp đảm bảo tiêm chủng đến "mỗi người và mọi người ở tất cả các nước đang phát triển", hy vọng dập tắt đại dịch càng sớm càng tốt.

Bên cạnh Việt Nam, các quốc gia được hỗ trợ khác gồm Indonesia, Philippines,Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, Maldives, Micronesia, Myanmar...

Nhật Bản cũng cam kết tài trợ 200 triệu USD cho sáng kiến Covax - chương trình nhằm phân phối vaccine công bằng, được thành lập nhằm đảm bảo người dân ở mọi nơi được tiếp cận tiêm chủng. Covax dự kiến cung cấp 2 tỷ liều tiêm trên toàn thế giới đến cuối năm 2021.

Một tủ trữ đông siêu lạnh tại bệnh viện Mỹ. Ảnh: Catalent

Trước đó, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng Việt Nam (VNVC) đã chuẩn bị 3 kho lạnh âm 86 độ C đến âm 40 độ C ở TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, đủ điều kiện bảo quản 3 triệu liều vaccine Covid-19 cùng lúc. Mỗi kho lạnh có một kho rã đông được kiểm soát nhiệt độ luôn dưới 8 độ C để đảm bảo vaccine rã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Kể từ khi vaccine Covid-19 được phát triển, việc bảo quản trong điều kiện siêu lạnh vẫn luôn là bài toán khó. Tùy loại, vaccine Covid-19 cần được trữ đông ở nhiệt độ khoảng âm 80 độ C đến 2-8 độ C, là thách thức trong khâu vận chuyển và bảo quản tại bệnh viện.

Tại nhiều nước trên thế giới, số lượng kho chứa chuyên dụng cho vaccine vô cùng hạn chế. Tủ siêu lạnh khá hiếm hoi, bởi chúng không cần thiết đối với vaccine và thuốc men thông thường. Các liều tiêm thủy đậu là một trong số ít loại cần được bảo quản ở điều kiện dưới 0 độ C.

Thục Linh (Theo Kyodo)