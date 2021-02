Bên trong kho lạnh trữ vaccine Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam

Vaccine Covid-19 AstraZeneca bảo quản lạnh 2-8 độ C và đặt trong phòng nhiều lớp khóa, giám sát bởi hệ thống camera an ninh. Vaccine này được lưu trữ, vận chuyển và xử lý ở điều kiện lạnh thông thường (2-8 độ C) trong ít nhất sáu tháng, cho phép sử dụng dễ dàng trong điều kiện cơ sở y tế hiện có.