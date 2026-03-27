Nhân viên quán ăn bình dân Singapore cứ 30 phút lau bàn ghế một lần

Trong khi đó, nhiều quán ăn có tiếng tại Việt Nam cứ hễ đông khách là chẳng thèm dọn dẹp, giữ vệ sinh thường xuyên.

"Nói về tình trạng mất vệ sinh ở quán ăn tại Việt Nam, nhiều chủ quán đổ lỗi do thời tiết mưa ẩm, quán không dọn dẹp được. Tôi không đồng tình với lời biện minh này. Người quen ngăn nắp, vệ sinh thì mắt họ tự nhiên sẽ không chịu được tình trạng trên nên chắc chắn sẽ dọn dẹp ngay. Nói cách khác, họ không bao giờ để tình trạng quán bẩn đến như vậy. Ở đây, nguyên nhân là do việc xây dựng tiêu chuẩn vệ sinh của quán quá thấp nên mới thấy bình thường.

Nói về tiêu chuẩn vệ sinh, tôi từng chứng kiến một nhân viên trong nhà hàng bình dân ở Singapore cứ 30 phút lại đi lau tay nắm cửa, lưng ghế, phủi bụi mặt bàn, ghế vì khách ra vào thường xuyên. Dù chỉ là một sợi tóc họ cũng nhặt ngay, vài giọt nước trên sàn cũng lau sạch, thấy ba lô khách để lộn xộn họ cũng xếp lại gọn gàng...

Tôi thấy quy trình này cũng xuất hiện trong các tòa nhà căn hộ mini cho thuê. Nói chung, ở đó mọi nơi đều sạch sẽ, khô ráo, ngăn nắp. Có thể nhân viên không tự biết để làm, nhưng người chủ phải xây dựng quy định, tiêu chuẩn vệ sinh thật cao và giám sát chặt chẽ thì dần dần sẽ thành nếp".

Đó là chia sẻ của độc giả TTw sau sự việc "Quán bún riêu phố cổ bị khách Trung Quốc chê 'bẩn như tra tấn'". Trước đó, quán bún riêu trên phố Hàng Lược đã bị đình chỉ hoạt động sau khi thực khách Trung Quốc phản ánh tình trạng "mất vệ sinh" tại cơ sở này. Cụ thể, vào ngày 3/3, du khách Trung Quốc họ Vương đăng trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) về trải nghiệm ăn uống tại quán bún riêu ở phố cổ Hà Nội. "Với những ai coi trọng sự sạch sẽ, ăn uống ở Việt Nam thực sự là một cuộc tra tấn", người này viết kèm hình ảnh khu vực bán hàng đầy rác, sàn nhà ẩm ướt. Sự việc nhanh chóng làm "dậy sóng" mạng xã hội. Hầu hết đều bày tỏ sự khó chịu với cảnh kém vệ sinh trong quán ăn này.

Cùng chung cảm giác khó chịu khi bước vào quán ăn mất vệ sinh, bạn đọc Duy.nkset kể lại: "Mấy quán đông khách thường không chịu giãn lượng khách ra để dọn dẹp, giữ vệ sinh không gian. Nhiều khi tôi bước vào quán bẩn mà chán chẳng muốn ăn. Có một quán bún ngan quen của tôi dạo này cũng gặp tình trạng y hệt. Được cái quán bán tại nhà riêng, hồi đầu tôi thấy còn sạch sẽ, nhưng từ khi đông khách là người ta chẳng buồn dọn dẹp. Nhiều hôm, tôi đi vào quán mà ngay từ mặt sàn đã dính mỡ, đi trơn trượt suýt ngã. Họ cứ cho khách vào liên tục để rồi lấy lý do nhân viên không kịp đảm bảo vệ sinh quán".

>> Tôi sợ ổ bánh mì vỉa hè để chung thịt nguội với đồ chua

Bên cạnh thái độ của chủ quán và nhân viên, độc giả Mai.frasersvn nhấn mạnh ý thức giữ gìn vệ sinh của khách Việt cũng góp phần khiến bộ mặt của quán ăn xấu đi: "Quán phải sạch sẽ, vệ sinh là chuyện đương nhiên rồi, tôi không nói. Nhưng khách đến ăn cũng nên có ý thức giữ vệ sinh. Thực sự, tôi thấy kinh hãi khi nhiều khách ăn cứ làm rơi rớt đầy bàn, vứt rác, giấy ăn đầy dưới sàn nhà.

Nhà hàng sang trọng hay quán bình thường thì vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là ưu tiên hàng đầu, nên không thể nói chỉ đến thưởng thức món ăn chứ không phải vì không gian. Món ăn ngon nhưng phục vụ ở nơi không được sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp thì cũng phần nào làm ảnh hưởng đến trải nghiệm và vị giác".

Đồng quan điểm, bạn đọc Minhhang bình luận: "Tôi tới nhiều nhà hàng, quán ăn ở Việt Nam, thấy không ít người ăn xong là quẳng giấy ăn ngay xuống sàn nhà, dù có thùng rác bên cạnh. Tôi có thể chấp nhận quán nóng, không gian cũ kỹ, nhưng nhìn quán dơ bẩn thì không thể ăn được. Ngoài ra, tôi cũng rất mất thiện cảm mỗi khi dùng nhà vệ sinh tại quán ăn. Mùi ẩm mốc, ướt át, hôi thối khiến tôi phát sợ".

Thành Lê tổng hợp