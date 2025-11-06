Nhận biết gan yếu qua thói quen đi tiểu

Đi tiểu thường xuyên, lượng nước tiểu ít, cảm giác nóng rát và màu sắc bất thường có thể cảnh báo gan hoạt động kém.

Gan lọc độc tố, tiêu hóa thức ăn, cân bằng hormone và sản xuất protein thiết yếu. Tổn thương gan đôi khi không xảy ra ngay lập tức mà âm thầm trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Khi gan bắt đầu suy yếu, một trong những dấu hiệu sớm là thay đổi thói quen đi tiểu như màu sắc, mùi hoặc tần suất. Nhận biết sớm những thay đổi này có thể giúp chẩn đoán và điều trị trước khi tình trạng trở nặng.

Nước tiểu sẫm màu hoặc nâu bất thường

Một trong những dấu hiệu sớm nhất của tổn thương gan có thể là nước tiểu sẫm màu, màu trà, xuất hiện trước các triệu chứng như vàng da, mệt mỏi toàn thân hoặc khó chịu ở bụng.

Nước tiểu chuyển sang màu vàng sẫm, hổ phách hoặc nâu cho thấy bilirubin, một sắc tố màu vàng được tạo ra khi hồng cầu bị phân hủy, đang tích tụ trong cơ thể. Thông thường, gan lọc bilirubin song khi cơ quan này bị tổn thương hoặc viêm, chức năng này không hoạt động, sắc tố dư thừa sẽ ngấm vào nước tiểu. Nếu dấu hiệu này kéo dài có thể cho thấy gan không xử lý chất thải hiệu quả.

Mùi nồng hoặc hôi

Khi gan hoạt động kém, do gan nhiễm mỡ, viêm hoặc lạm dụng rượu bia, thuốc, khả năng xử lý bilirubin và các chất khác bị suy giảm. Kết quả là những sản phẩm phụ này sẽ tràn vào máu và được bài tiết qua nước tiểu, dẫn đến thay đổi màu sắc hoặc mùi.

Nước tiểu khỏe mạnh thường có mùi nhẹ, còn mùi nồng hoặc hôi bất thường phản ánh tích tụ độc tố trong cơ thể. Khi gan không thể lọc hiệu quả các chất có hại, chúng sẽ được đào thải qua thận. Sự quá tải này có thể làm thay đổi thành phần hóa học của nước tiểu, khiến nước tiểu có mùi khó chịu ngay cả khi bạn uống đủ nước.

Nóng rát hoặc kích ứng khi đi tiểu

Cảm giác nóng rát khi đi tiểu không phải lúc nào cũng do nhiễm trùng. Trong một số bệnh lý gan, nồng độ amoniac cao lưu thông trong máu và được đào thải qua nước tiểu. Hóa chất này có thể gây kích ứng đường tiết niệu, tạo cảm giác nóng rát hoặc khó chịu nhẹ. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên mà không có dấu hiệu nhiễm trùng có thể cho thấy hệ thống giải độc của gan không hiệu quả.

Nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt không lắng

Bọt tạm thời có thể xuất hiện trong nước tiểu sau khi tiểu nhiều, nhưng nếu nó vẫn sủi bọt ngay cả sau vài phút là dấu hiệu cảnh báo. Loại nước tiểu này thường chỉ ra tình trạng protein dư thừa rò rỉ vào nước tiểu, một vấn đề liên quan đến bệnh gan tiến triển hoặc xơ gan, thậm chí là bệnh thận. Gan bị tổn thương khó duy trì sự cân bằng protein trong máu, khiến một số protein thoát ra ngoài qua thận.

Đi tiểu thường xuyên với lượng nước tiểu ít

Đi tiểu thường xuyên, mỗi lần một lượng nhỏ, đôi khi có liên quan đến rối loạn chức năng gan. Cơ thể có thể đang cố gắng đào thải độc tố qua thận thường xuyên hơn do gan không hoạt động hiệu quả. Mặc dù các vấn đề khác như tiểu đường hoặc nhiễm trùng tiết niệu cũng có thể gây ra triệu chứng này, nhưng bạn không nên bỏ qua nếu nó xuất hiện cùng với các dấu hiệu khác như trên.

Bảo Bảo (Theo Times of India)