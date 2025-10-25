4 vấn đề về tóc do bệnh thận

Người mắc bệnh thận có thể gặp tình trạng tóc giòn, khô, rụng tóc lan tỏa, từng mảng.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố, cân bằng điện giải cũng như duy trì cân bằng nội môi chuyển hóa tổng thể. Khi chức năng thận suy giảm, các chất thải như urê và creatinine tích tụ trong máu, dẫn đến tăng urê huyết.

Sự tích tụ độc tố này có thể ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan khác nhau, bao gồm cả nang tóc. Bệnh thận ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của tóc, nhất là bệnh thận mạn tính (CKD) thường phá vỡ sự cân bằng của các chất dinh dưỡng và hormone thiết yếu. Chúng bao gồm sắt, kẽm, vitamin D cùng với hormone tuyến cận giáp, đều rất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của tóc.

Việc hấp thụ kém hoặc mất các chất dinh dưỡng này có thể làm yếu chân tóc, chậm quá trình mọc đồng thời góp phần gây rụng theo thời gian. Tổn thương thận mạn tính cũng có thể làm giảm lưu thông máu đến da đầu, hạn chế nguồn cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì mái tóc chắc khỏe. Dưới đây là một số vấn đề về tóc có thể liên quan đến bệnh thận.

Tóc mỏng lan tỏa

Một dạng rụng tóc phổ biến ở người mắc bệnh thận mạn tính là tóc mỏng lan tỏa - tóc trở nên mỏng hơn đều trên da đầu. Loại rụng tóc này thường liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng và mất cân bằng nội tiết tố do suy giảm chức năng thận. Tình trạng này có thể tiến triển chậm, ban đầu khó nhận thấy. Theo thời gian, mật độ tóc giảm dần, khiến da đầu trông thưa thớt hơn rõ rệt. Tóc mỏng lan tỏa cũng có thể ảnh hưởng đến các vùng khác trên cơ thể, bao gồm lông mày và lông mi.

Tóc giòn và khô

Tóc ở bệnh thận mạn tính thường giòn và khô, dễ gãy ngay cả khi chải nhẹ nhàng. Giảm tiết bã nhờn do mất cân bằng nội tiết tố cùng với mất nước kéo dài góp phần khiến tóc yếu. Các yếu tố môi trường như dầu gội, dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt và xử lý hóa chất có thể làm trầm trọng thêm vấn đề. Tóc giòn dễ bị chẻ ngọn, rối, chậm mọc, ảnh hưởng đến cả da đầu và tóc trên mặt.

Tóc bạc sớm

Ngoài stress, di truyền, tóc bạc sớm có thể liên quan đến stress oxy hóa do sự tích tụ độc tố trong máu. Giảm sản xuất melanin ở nang tóc cũng góp phần gây ra tình trạng này. Sự thiếu hụt dinh dưỡng liên quan đến bệnh thận mạn tính như hàm lượng vitamin B12 và đồng thấp, có thể đẩy nhanh quá trình bạc tóc. Tóc bạc sớm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, nhất là ở người trẻ tuổi.

Rụng tóc từng mảng

Rụng tóc và rụng tóc từng mảng được coi là hậu quả tiềm ẩn của nhiều bệnh lý toàn thân, bao gồm cả suy thận. Tình trạng này cũng thường gặp ở bệnh nhân suy gan và suy thận, các rối loạn thấp khớp và các bệnh lý như lupus ban đỏ.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể bị rụng tóc, cụ thể là dạng rụng tóc rõ rệt hơn có thể xảy ra là từng mảng hoặc toàn bộ da đầu. Các yếu tố như căng thẳng, bệnh toàn thân, thuốc men và thiếu hụt dinh dưỡng làm trầm trọng thêm tình trạng này. Rụng tóc có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, đôi khi dẫn đến lo lắng hoặc trầm cảm ở người bệnh thận. Can thiệp sớm và giải quyết các nguyên nhân tiềm ẩn giúp làm chậm quá trình tiến triển.

Bảo Bảo (Theo Times of India)