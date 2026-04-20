Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong làm sếp tại công ty con Yeah1

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được giao ghế Giám đốc sáng tạo âm nhạc tại SYE Holdings - công ty liên doanh giữa Yeah1 và Sony Music.

SYE Holdings - công ty liên doanh giữa Tập đoàn Yeah1 (YEG) và Sony Music Entertainment - vừa công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Phong vào vị trí Giám đốc sáng tạo âm nhạc. Ông sẽ phụ trách định hình chiến lược âm nhạc tổng thể, kết nối các nguồn lực sẵn có trong hệ sinh thái và góp phần xây dựng định hướng phát triển dài hạn cho SYE trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Hải Phong là nhạc sĩ có gần 25 năm hoạt động nghệ thuật, nổi tiếng với các bản hit như "Dòng thời gian", "Ba kể con nghe", "Bay", "Đường cong", "Taxi"... Ông còn là nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc và giám khảo của nhiều chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, ông còn đào tạo nhiều nghệ sĩ trẻ thành danh như Bùi Công Nam, DTAP hay Phan Mạnh Quỳnh.

Ban lãnh đạo Yeah1 cho biết điểm chung trong các sáng tác của Nguyễn Hải Phong là sự kết hợp giữa tinh thần hiện đại và yếu tố bản sắc Việt. Đây là điều được kỳ vọng tiếp tục là trục định hướng tại SYE.

Chia sẻ về vai trò mới, nhạc sĩ này cho biết mục tiêu của ông là "giải bài toán đáng để giải". Theo ông, âm nhạc Việt không thiếu những thành công, nhưng vẫn còn rời rạc. Điều thị trường cần là một chuẩn chung để giúp các sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, đồng thời có khả năng tạo dựng bản sắc riêng, bền vững.

Ông Nguyễn Hải Phong. Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Hồi cuối tháng 1, Yeah1 ra mắt liên doanh SYE Holdings sau khi Sony Music rót vốn vào hệ sinh thái của họ. Công ty đồng thời giới thiệu nhóm nhạc nam mới 7 thành viên UPRIZE theo mô hình đào tạo chuẩn K-pop, cùng 4 nghệ sĩ độc lập đầu tiên gồm Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và lighT.

Sony Music Entertainment là một trong nhóm "Big 3" (3 doanh nghiệp lớn nhất) thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, thuộc Tập đoàn Sony. Công ty đóng vai trò tiên phong từ việc thành lập hãng thu âm đầu tiên trên thế giới đến việc phát minh ra đĩa than phẳng. Hiện nay, Sony Music hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Tập đoàn Yeah1 là một trong số ít công ty truyền thông niêm yết trên sàn HoSE. Sau giai đoạn sa sút vì sự cố Youtube năm 2019, doanh nghiệp này chuyển hướng sang sản xuất chương trình truyền hình chất lượng cao, lần lượt ra mắt "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Họ cũng tổ chức nhiều đêm concert cho hai show này, thu hút hàng nghìn khán giả mỗi đêm.

Năm trước, YEG báo doanh thu gần 1.653 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 35% về còn hơn 80 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết nguyên nhân chủ yếu là biên lợi nhuận từ mảng quảng cáo sụt giảm, công ty ưu tiên nguồn vốn để đầu tư vào việc hoàn thiện hệ sinh thái giải trí, đặc biệt là ứng dụng xem nội dung thu phí. Ngoài ra, các dự án concert quy mô lớn đóng góp doanh thu đáng kể nhưng lại tốn chi phí đầu tư cao, từ đó tác động tới lợi nhuận.

Năm nay, Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.650 tỷ đồng, giảm 0,2% so với năm trước. Công ty sẽ tập trung cải thiện lợi nhuận, đặt kế hoạch lãi sau thuế 105 tỷ đồng, tăng 36%. Động lực đến từ việc triển khai mùa mới của show "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Gia đình Haha", quản lý nhóm nhạc và các nghệ sĩ độc lập.

Tất Đạt