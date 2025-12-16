'Ông lớn' âm nhạc Sony Music rót vốn vào hệ sinh thái Yeah1

Sony Music - "Big 3" ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu - sẽ mua lại 49% mảng phát hành âm nhạc và quản lý nghệ sĩ của Yeah1.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa công bố sẽ chuyển nhượng 49% cổ phần tại công ty con 1Label cho Sony Music Entertainment Hong Kong. Hai bên đã ký kết các hợp đồng nhận vốn góp và hợp đồng hợp tác cho các dự án phân phối nhạc số trong tương lai. Tuy nhiên, giá trị thương vụ và thời gian hoàn tất giao dịch không được công bố.

Trong hệ sinh thái, 1Label là đơn vị sở hữu, sản xuất và phát hành âm nhạc. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn sở hữu 1Talents đảm nhận vai trò quản lý nghệ sĩ. Cả hai đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa giá trị thương mại từ hoạt động sản xuất nội dung và phát triển tài năng của Yeah1.

Sony Music Entertainment Hong Kong là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment - một trong nhóm "Big 3" (3 doanh nghiệp lớn nhất) thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, thuộc Tập đoàn Sony. Công ty đóng vai trò tiên phong từ việc thành lập hãng thu âm đầu tiên trên thế giới đến việc phát minh ra đĩa than phẳng. Họ còn nổi tiếng trong việc nuôi dưỡng nhiều nghệ sĩ mang tính biểu tượng và sản xuất ra những bản thu có tầm ảnh hưởng lớn. Hiện nay, Sony Music hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Ban lãnh đạo Yeah1 cho biết việc nhận vốn từ Sony Music giúp mang lại tiềm lực tài chính vững mạnh cho hệ sinh thái. Bên cạnh đó, YEG cũng được chuyển giao năng lực sản xuất và công nghệ, tiếp nhận quy trình phát triển nhà sáng tạo, quản lý nghệ sĩ và sản xuất nội dung theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, họ có thể tận dụng hệ thống phân phối toàn cầu của Sony Music để đưa sản phẩm tiếp cận khán giả quốc tế.

Nhóm nhạc do Yeah1 đào tạo trình diễn tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025 do VnExpress tổ chức. Ảnh: Tùng Quỳnh

Thương vụ này là động thái mới trong việc giải bài toán giảm phụ thuộc vào quảng cáo của Yeah1. Sau giai đoạn sa sút vì sự cố Youtube năm 2019, doanh nghiệp này chuyển hướng sang sản xuất chương trình truyền hình, lần lượt ra mắt "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Họ cũng tổ chức nhiều đêm concert cho hai show này, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Nhờ đó, công ty báo lãi sau thuế hơn 122,5 tỷ đồng trong năm 2024, cao gấp 4,6 lần cùng kỳ. Mức lãi này cao nhất từ 2019 và cao thứ nhì kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào năm 2013. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu của Yeah1 lại cho thấy sự phụ thuộc rất lớn vào quảng cáo. Năm trước, mảng kinh doanh này chiếm tới 82% tổng doanh thu. Song, quảng cáo có lợi nhuận gộp khá mỏng, chỉ đóng góp khoảng 20% cho toàn công ty. Biên lãi gộp ở mức rất khiêm tốn, chỉ 4%.

Hoạt động quảng cáo của Yeah1 chủ yếu đến từ việc kêu gọi tài trợ của nhãn hàng cho các chương trình truyền hình do họ đầu tư và sản xuất. Trong báo cáo hồi tháng 9, Chứng khoán Vietcap nêu ra nhiều rủi ro cho Yeah1 với mô hình kinh doanh phụ thuộc nhiều vào quảng cáo từ các show. Quan trọng nhất là sự cạnh tranh gay gắt và nguy cơ khi mô hình kinh doanh phụ thuộc vào thị hiếu khán giả.

Trả lời VnExpress hồi tháng 10, CEO Ngô Thị Vân Hạnh thừa nhận doanh thu từ mảng quảng cáo quan trọng nhưng rất dễ biến động. Doanh nghiệp này đang tìm cách để giảm sự phụ thuộc, trong đó có việc mở thêm mảng kinh doanh mới đào tạo và quản lý nghệ sĩ bằng việc ra mắt nhóm nhạc nam sau chương trình "Tân binh toàn năng".

Với việc quản lý độc quyền nhóm nhạc, ban lãnh đạo dự kiến nguồn thu không chỉ đến từ quảng cáo trong chương trình, mà còn mở rộng ra concert, phát hành nhạc, bản quyền quốc tế, quảng cáo gắn với nghệ sĩ và khai thác hình ảnh thương mại... Họ kỳ vọng có thể mang đến đội ngũ nghệ sĩ đủ sức đi đường dài, tạo ra giá trị kinh tế và khán giả gắn bó cho hệ sinh thái của công ty.

Tất Đạt