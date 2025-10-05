Bài toán giảm phụ thuộc vào quảng cáo của Yeah1

Kinh doanh chủ yếu từ quảng cáo trong các show truyền hình, Yeah1 muốn giảm sự phụ thuộc bằng cách ra mắt nhóm nhạc nam với nhiều nguồn thu mới.

Tập đoàn Yeah1 (YEG) là một trong số ít công ty truyền thông niêm yết trên sàn HoSE. Sau giai đoạn sa sút vì sự cố Youtube năm 2019, doanh nghiệp này chuyển hướng sang sản xuất chương trình truyền hình chất lượng cao, lần lượt ra mắt "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Họ cũng tổ chức nhiều đêm concert cho hai show này, thu hút hàng nghìn khán giả mỗi đêm.

Nhờ đó, công ty báo doanh thu gần 1.027 tỷ đồng trong năm 2024, tăng gần một nửa so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 122,5 tỷ đồng, cao gấp 4,6 lần cùng kỳ. Mức lãi này cao nhất từ 2019 và cao thứ nhì kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào năm 2013.

Tuy tăng trưởng trở lại, cơ cấu doanh thu của Yeah1 lại cho thấy sự phụ thuộc rất lớn vào quảng cáo. Năm trước, mảng kinh doanh này đem về 846 tỷ đồng, chiếm tới 82% tổng doanh thu. Song, quảng cáo có lợi nhuận gộp khá mỏng, chỉ đạt 34 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% mức của toàn công ty. Mảng này ghi nhận biên lãi gộp chỉ 4%, thấp hơn rất nhiều so với mức 92% của mảng bản quyền nội dung.

Hoạt động quảng cáo của Yeah1 chủ yếu đến từ việc kêu gọi tài trợ của nhãn hàng cho các chương trình truyền hình do họ đầu tư và sản xuất. Các thương hiệu lớn đã tài trợ các show gần đây gồm Techcombank (TCB), 3 Miền (thuộc Uniben), Nam Ngư (thuộc Masan), Lay's (thuộc PepsiCo), BYD hay Yadea... Hiểu một cách đơn giản, các doanh nghiệp sẽ trả tiền để đổi lấy quyền lợi như xuất hiện logo hay đoạn phim quảng cáo (TVC) trong chương trình, chèn các đoạn nghệ sĩ sử dụng sản phẩm, các hoạt động trải nghiệm đồng hành cùng nghệ sĩ...

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Vietcap nêu ra nhiều rủi ro cho Yeah1 với mô hình kinh doanh phụ thuộc nhiều vào quảng cáo từ các show. Trước hết, YEG phải đối mặt cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực truyền thông đa nền tảng, không chỉ với các đài truyền hình truyền thống mà còn với các công ty truyền thông số trong nước và các tập đoàn quốc tế gây áp lực lớn lên thị phần và tăng trưởng. Song song đó, doanh nghiệp này cũng đối mặt rủi ro khi mô hình kinh doanh phụ thuộc vào thị hiếu khán giả.

Trả lời VnExpress, CEO Ngô Thị Vân Hạnh thừa nhận doanh thu từ mảng quảng cáo quan trọng nhưng rất dễ biến động. Doanh nghiệp này đang tìm cách để giảm sự phụ thuộc, trong đó có việc mở thêm mảng kinh doanh mới đào tạo và quản lý nghệ sĩ bằng việc ra mắt nhóm nhạc nam sau chương trình "Tân binh toàn năng".

Với việc quản lý độc quyền nhóm nhạc, ban lãnh đạo dự kiến nguồn thu không chỉ đến từ quảng cáo trong chương trình, mà còn mở rộng ra concert, phát hành nhạc, bản quyền quốc tế, quảng cáo gắn với nghệ sĩ và khai thác hình ảnh thương mại... Họ kỳ vọng có thể mang đến đội ngũ nghệ sĩ đủ sức đi đường dài, tạo ra giá trị kinh tế và khán giả gắn bó cho hệ sinh thái của công ty.

Đội hình dự kiến của nhóm nhạc nam tham gia "Tân binh toàn năng". Ảnh: Yeah1

Đào tạo và quản lý nghệ sĩ không phải là lĩnh vực mới. Trước đây, nhiều đơn vị đã thành công nhưng cũng không ít công ty thất bại. Ngay cả Yeah1 vào thời kỳ chưa "đổi chủ" cũng từng bắt tay với đối tác nước ngoài để ra mắt nhóm nhạc nữ SGO48 vào cuối năm 2018, tuy nhiên phải tan rã 3 năm sau đó.

Bà Vân Hạnh cho rằng mảng kinh doanh mới cũng gặp nhiều thách thức, nhất là việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để có thể đứng cạnh các sản phẩm đến từ nền âm nhạc của Hàn Quốc hay Nhật Bản. Bên cạnh đó, thị hiếu khán giả thay đổi nhanh chóng và chi phí đầu tư cũng rất lớn.

Tuy nhiên, bà tin rằng tình hình hiện tại của công ty đã khác nhiều trước đây. Bà nhắc lại giai đoạn sản xuất "Chị đẹp" và "Anh trai", Yeah1 cần một cú hích để khẳng định năng lực, nên đội ngũ phải chịu áp lực lớn. Tuy nhiên hiện tại, công ty đã có nền tảng tài chính tốt hơn, có thêm kinh nghiệm, nhân lực trẻ sáng tạo và công nghệ mới để làm việc hiệu quả. Họ cũng bắt tay Techcombank để đồng đầu tư cho nhóm nhạc.

"Chúng tôi sẽ bước đi trong thế chủ động, có chiến lược rõ ràng, quản trị rủi ro kỹ và hướng đến giá trị bền vững", bà Hạnh nói.

Tất Đạt