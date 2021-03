Nhạc phim 'James Bond' nhận giải Grammy

"No Time to Die", ca khúc chủ đề của phần mới "James Bond", thắng giải dành cho nhạc phim tại Grammy 2021, hôm 14/3.

Billie Eilish - No Time To Die Nhạc phim "No Time to Die". Video: MGM.

No Time to Die, do Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell thể hiện, thắng ở hạng mục "Bài hát hay nhất viết cho phương tiện truyền thông nghe nhìn" (Best Song Written for Visual Media). Tác phẩm gây chú ý vì là bản nhạc phim đầu tiên chiến thắng Grammy dù phim chưa ra mắt. Theo Variety, do tình hình dịch căng thẳng, phim No Time to Die nhiều lần dời lịch nên ban tổ chức Grammy đã nới lỏng luật.

Qua ứng dụng trực tuyến Zoom, Eilish gửi lời cảm ơn đến nhà soạn nhạc Hans Zimmer, nhà sản xuất âm nhạc Stephen Lipson, nhà sản xuất phim Barbara Broccoli và nam chính No Time to Die - Daniel Craig. Cô nói: "Tôi không dám tin đây là sự thật. Tôi rất vinh hạnh". Ở tuổi 19, Billie Eilish là ca sĩ trẻ nhất từng hát nhạc phim James Bond. Trong khuôn khổ Grammy 2021, Billie Eilish còn thắng giải "Ghi âm của năm" (Record of the Year) với ca khúc Everything I Wanted.

Billie Eilish tại lễ trao giải Grammy 2021. Ảnh: US Weekly.

Trước No Time To Die, Skyfall - nhạc nền phim cùng tên năm 2012 - thắng hai hạng mục "Nhạc nền hay nhất" và "Bài hát hay nhất viết cho phương tiện truyền thông nghe nhìn".

Billie Eilish sinh năm 2001 tại Mỹ, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên. Cô gây chú ý với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, phát hành tháng 3/2019, đứng vị trí số một tại 16 quốc gia trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Cô là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành.

