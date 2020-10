Billie Eilish ra MV về James Bond

Ca sĩ Billie Eilish tung MV "No Time To Die", nhạc phim phần mới nhất của loạt phim James Bond, tối 1/10.

Trong MV, ca sĩ 18 tuổi người Mỹ hát trước chiếc micro phong cách retro, lồng ghép những thước phim về No Time To Die, phần phim thứ 25 của thương hiệu điện ảnh 007. Một số cảnh phim mới, chưa được giới thiệu trong các trailer trước đó, cho thấy chuyện tình của James Bond (Daniel Craig đóng) và nhân vật Dr. Madeleine Swann (Lea Seydoux).

Billie Eilish - No time to die MV MV "No Time To Die". Video: Billie Eilish Youtube.

Eilish ra mắt bản thu No Time To Die hồi tháng 2. Ca khúc mang phong cách Pop, kết hợp lối nhả chữ chậm rãi của Billie và sự ngân nga, hùng tráng của dàn nhạc giao hưởng. Ca khúc do Eilish viết cùng anh trai Finneas O'Connell, nghệ sĩ Johnny Marr của nhóm The Smiths chơi guitar và nhà soạn nhạc Hans Zimmer phụ trách phần nhạc giao hưởng.

Theo Variety, giới phê bình đánh giá bài hát mang âm hưởng những bản nhạc phim 007 từ thập niên 1960. Ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Thật vinh dự được tham gia dự án huyền thoại này. James Bond là thương hiệu phim tuyệt nhất từng tồn tại. Việc viết nhạc phim là giấc mơ từ nhỏ của tôi. Không có sự kết hợp giữa điện ảnh và âm nhạc nào hoàn hảo hơn các tác phẩm như Goldfinger hay Live and Let Die". No Time To Die là phim thứ 25 về điệp viên 007, dự kiến ra rạp vào tháng 11.

Trailer No Time To Die Trailer "No Time To Die". Video: CGV.

Billie Eilish sinh năm 2001 tại Mỹ, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên. Cô gây chú ý với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, phát hành tháng 3/2019, đứng vị trí số một tại 16 quốc gia trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Cô là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành. Mới đây, cô lập kỳ tích tại Grammy khi đoạt năm giải ở lần đầu tham dự, trong đó có bốn hạng mục quan trọng nhất gồm "Ghi âm của năm", "Album của năm", "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Ca khúc của năm".

Đạt Phan (theo Variety)