8 ứng viên giải 'Nghệ sĩ mới xuất sắc' Grammy 2021

Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers, Doja Cat... tranh giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc" tại Grammy 63, trao sáng 15/3 (giờ Hà Nội).

Ingrid Andress

Ingrid Andress quê Colorado (Mỹ), từng lập nhóm hát a cappella và đi thi The Sing-Off của đài NBC. Năm ngoái, Andress gây chú ý khi phát hành đĩa đơn More Hearts Than Mine và album đầu tay Lady Like. More Hearts Than Mine đạt vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Breakthrough 25 của Rolling Stone.

'More Hearts Than Mine' - Ingrid Andress Video: Youtube Ingrid Andress.

Các đĩa đơn tiếp theo The Stranger và Lady Like cũng được phát sóng trên đài phát thanh quốc gia trong năm 2020. Gần đây nhất, bản cover ca khúc Don’t Start Now (Dua Lipa) thu hút hơn hai triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify.

Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers - nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ indie 26 tuổi - lần đầu tiên gây chú ý với album đầu tay Stranger in the Alps năm 2017 do cô tự sáng tác và đĩa đơn chủ đạo Motion Sickness. Sản phẩm mới nhất của cô, Punisher, được đánh giá là một trong những album hay nhất năm 2020. Đĩa đơn Garden Song và Kyoto giúp cô đột phá trên Bảng xếp hạng 500 nghệ sĩ của Rolling Stone.

''Garden Song" - Phoebe Bridgers Video: Youtube David Dean Burkhart.

Chika

Năm qua, Chika gây chú ý với ca khúc My Power - ca ngợi sức mạnh của phụ nữ da màu - trong phim Project Power trên Netflix. Cô tên thật là Jane Chika Oranika, 23 tuổi, đến từ Montgomery, Alabama, Mỹ. Chika thường dùng âm nhạc để thể hiện quan điểm về chính trị, xã hội. Cô trở thành hiện tượng năm 2018 khi dùng beat nhạc Jesus Walks của Kanye West, chế lời chỉ trích việc nam rapper ủng hộ Donald Trump.

"My Power" - Chika Ca khúc "My Power". Video: Youtube Netflix.

Sau khi phát hành đĩa đơn đầu tay No Squares (2019), cô được mời tới chương trình Jimmy Kimmel Live biểu diễn Richey v. Alabama - một bản rap về luật chống phá thai ở quê nhà. Chika cũng từng phát hành MV High Rises, Can’t Liberation It, hợp tác JoJo trong đĩa đơn Sabotage.

Noah Cyrus

Noah là em gái của Miley Cyrus, con gái ca sĩ, nhạc sĩ Billy Ray. Tiếp nối EP (đĩa mở rộng) Good Cry năm 2018, Noah Cyrus phát hành EP The End of Everything tháng 5/2020 với các single July, Lonely, I Got So High That I Saw Jesus, Young & Sad.

Ca khúc "Young & Sad" - Noah Cyrus Ca khúc "Young & Sad". Video: Youtube Royal Music.

Trước đó, cô từng gây chú ý với đĩa đơn Make Me (Cry) phát hành năm 2016. Năm 2017, Noah thể hiện bản hit All Falls Down của DJ người Na Uy Alan Walker.

D Smoke

Tháng 2 năm ngoái, D Smoke phát hành album Black Habits, mang về cho anh đề cử "Album rap xuất sắc". Một trong những ca khúc thành công nhất trong album là Gaspar Yanga - hợp tác Snoop Dogg. MV hiện thu hút hơn 11 triệu lượt xem trên Youtube. Ca khúc chủ đề của album - No Commas, hát cùng Jackie Gouché - cũng được khán giả quan tâm.

D Smoke trên sân khấu. Ảnh: Netflix.

D Smoke được biết đến khi chiến thắng mùa đầu tiên cuộc thi hip-hop Rhythm + Flow của kênh Netflix. Sau cuộc thi, anh phát hành EP Inglewood High, theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Doja Cat

Ca khúc Say So - nằm trong album Hot Pink (2019) của Doja Cat - nhận đề cử "Bản thu âm của năm" và "Màn trình diễn solo pop xuất sắc". Bản remix Say So kết hợp Nicki Minaj đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng 100 bài hát hay nhất của Rolling Stone vào tháng 5/2020.

MV 'Say So' - Doja Cat MV "Say So" của Doja Cat. Video: Youtube Doja Cat.

Doja Cat trở thành hiện tượng nhạc pop của năm 2018 với ca khúc Mooo! - thuộc album đầu tay Amala. Các bài khác trong album như Juicy hay Tia Tamera - kết hợp Rico Nasty - cũng gây chú ý.

Kaytranada

Theo Rolling Stone, Kaytranada là bất ngờ lớn nhất ở hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc". Anh được đề cử sau một thập kỷ phát hành solo đều đặn và làm việc cho các nghệ sĩ khác. DJ kiêm nhà sản xuất người Canada gốc Haiti được biết đến với nghệ danh Kaytradamus năm 2010, vài năm sau đổi tên thành Kaytranada.

Kaytranada là DJ người Canada, sinh năm 1992. Ảnh: GQ.

Với album đầu tay 99,9% năm 2016, anh được giới phê bình đánh giá là một trong những một nghệ sĩ indie được yêu thích của năm. Ba bài hát ấn tượng trong album gồm Glowed Up - kết hợp Anderson .Paak, Breakdance Lesson N.1 và You’re the One - kết hợp Syd. Album Bubba phát hành tháng 12/2019 - hợp tác Pharrell, Tinashe, GoldLink, Estelle... - giúp anh giành đề cử "Album dance/electronic xuất sắc". Ngoài ra, single 10% nhận đề cử "Bản thu âm nhạc dance".

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion năm nay 26 tuổi. Ảnh: ABC.

Bản remix Savage kết hợp Beyoncé trong năm 2020 giúp cô đạt vị trí số một bảng xếp hạng Top 100 Songs của Rolling Stone. Trong mùa giải Grammy 63, Savage đem về cho Megan bốn đề cử: "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Bản thu âm của năm", "Màn trình diễn rap xuất sắc" và "Bài hát rap xuất sắc". Năm ngoái, Megan còn thành công với ca khúc WAP, kết hợp Cardi B. Album đầu tay của cô - Good News - phát hành tháng 11/2020 với các single như Girls in the Hood, Don’t Stop...

Dương Trang