Nhà Kardashian dự đám cưới tỷ phú Jeff Bezos

ItalyNgôi sao truyền hình Kim Kardashian cùng mẹ và em gái ăn mặc thời thượng khi đến Venice, trước thềm đám cưới tỷ phú Jeff Bezos.

Theo People ngày 26/6, cả ba thành viên nhà Kardashian có mặt tại sân bay Marco Polo, sau đó đến nơi diễn ra hôn lễ của tỷ phú Jeff Bezos bằng taxi nước. Kim Kardashian phối áo bandeau top hở eo cùng chân váy dài, kết hợp đôi bốt da rắn. Tương tự chị gái, Khloé Kardashian, 41 tuổi, tôn đường cong với bodysuit da beo. Mẹ của họ - bà Kris Jenner, 70 tuổi - chọn đầm dài màu đen.

Kim Kardashian cùng mẹ và em gái đến Venice dự đám cưới Jeff Bezos Bà Kris Jenner (xuất hiện từ giây đầu tiên) và Kim Kardashian xuống thuyền trước, sau đó tới lượt Khloé. Video: YouTube/ APT

Gia đình Kardashian thân thiết với vợ sắp cưới của tỷ phú Jeff Bezos - cựu phát thanh viên Lauren Sánchez, gặp nhau trong nhiều sự kiện và cùng đi du lịch. Kim Kardashian và mẹ từng góp mặt trong tiệc độc thân của Sánchez hồi tháng 5. Trước đó, bà Kris Jenner và Khloé có mặt tại điểm phóng tàu - tên lửa Blue Origin để ủng hộ chuyến bay lên rìa vũ trụ của Lauren Sánchez.

Ngoài Kardashian, "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, 71 tuổi, cũng có mặt ở Venice dự đám cưới. Bà diện "cây" trắng cho chuyến đi.

Tỷ phú Oprah Winfrey (trái) tại bến taxi nước ngày 26/6. Ảnh: Reuters

Các khách mời khác như Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đến đây cùng chồng con ngày 25/6. Dàn sao dự kiến tham dự là tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái - siêu mẫu Vittoria Ceretti, diễn viên Orlando Bloom, minh tinh Eva Longoria. Có khoảng 200 đến 250 người đến chung vui cùng cặp sao, phần lớn là các nhân vật nổi tiếng và quyền lực.

Hiện tỷ phú Jeff Bezos, 61 tuổi, và cựu MC Lauren Sánchez, 56 tuổi, giữ kín thông tin với truyền thông. Tuy nhiên, một số trang tin như Independent, Hollywood Report gọi đây là "đám cưới thế kỷ" dựa vào tiềm lực tài chính và độ nổi tiếng của cặp sao. Ngày 25/6, cặp sao có mặt tại thành phố bằng trực thăng.

Nguồn tin của People cho biết chuỗi tiệc của tỷ phú sẽ khởi động bằng một buổi chào đón thân mật tại khu vực hành lang tu viện kín cạnh nhà thờ Madonna dell'Orto vào tối 26/6. Hôm sau, ông và người tình sẽ cử hành hôn lễ trên đảo San Giorgio Maggiore ngoài khơi Venice - nơi do Quỹ Giorgio Cini biến đổi thành không gian tổ chức sự kiện. Ca sĩ Matteo Bocelli - con trai của danh ca mù Andrea Bocelli - được cho sẽ hát mừng đám cưới.

Ngày 28/6, các khách mời dự kiến có bữa tiệc tối nhẹ nhàng tại khu phức hợp Arsenal of Venice. Đây là địa điểm lịch sử của địa phương, từng là nơi tập trung các xưởng đóng tàu và kho vũ khí. Ban đầu, ban tổ chức dự định mở đêm tiệc tại tòa nhà cổ hơn 700 tuổi Scuola Vecchia della Misericordia, nhưng phải thay đổi kế hoạch vì lo ngại biểu tình.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ sắp cưới - Lauren Sánchez - trước lễ cưới. Ảnh: Backgrid

Kim Kardashian, 45 tuổi, là tỷ phú Mỹ và được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie, Deep in the Valley hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor. Hiện tài sản của cô trị giá 1,7 tỷ USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo People)