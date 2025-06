Katy Perry và Orlando Bloom hủy hôn

Ca sĩ Katy Perry và sao "Chúa tể những chiếc nhẫn" Orlando Bloom chia tay sau gần 10 năm bên nhau.

Ngày 25/6, nguồn tin thân cặp sao nói với Us Weekly: "Cả hai đã chia tay trong hòa bình. Hiện họ không có mâu thuẫn với nhau. Katy cảm thấy buồn nhưng cũng nhẹ nhõm vì không cần trải qua một cuộc ly hôn nữa. Khi ấy là quãng thời gian tệ nhất đời cô". Trước khi đính hôn Orlando Bloom, Katy Perry có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012.

Ca sĩ Katy Perry và diễn viên Orlando Bloom tại sự kiện ở Beverly Hills hồi tháng 3. Ảnh: Film Magic

Theo nguồn tin, việc Katy và Orlando kết thúc "được dự đoán từ lâu" bởi mối quan hệ của họ căng thẳng nhiều tháng qua. Cả hai sống xa nhau từ lúc Katy khởi động chuyến lưu diễn quốc tế Lifetimes vào tháng 4. Người quen ca sĩ tiết lộ cô đang bận rộn với tour diễn và "cũng bị phân tâm". Gần đây, người hâm mộ phát hiện cô tháo nhẫn đính hôn.

Hiện Katy Perry cho thuê khu điền trang Westcott ở Montecito, California - nơi cô và Orlando Bloom dự định biến nó thành tổ ấm mới nhưng không thành. Họ còn có một bất động sản khác ở Montecito, sống ở đó như nhà chính.

Us Weekly cho biết những người xung quanh cặp sao đều thấy tình cảm của họ rạn nứt. Orlando Bloom thường giữ kín chuyện anh có rắc rối với bạn gái, nhưng gần đây tài tử xuất hiện một mình nhiều hơn từ lúc cô lưu diễn. "Katy rất bận và họ thường xuyên xa cách. Điều này dẫn đến căng thẳng", nguồn tin nói thêm.

Mặt khác, mâu thuẫn của họ có thể liên quan vấn đề hôn nhân. Nguồn tin khác tiết lộ dù cặp sao đính hôn từ năm 2019, họ chưa từng ấn định ngày cưới hay có kế hoạch cho tương lai. Người này nói Orlando "cảm thấy chán vì điều đó".

MV "Never Worn White" của Katy Perry Katy Perry khoe bụng bầu trong MV "Never Worn White" (2020). Video:YouTube Katy Perry

Katy Perry và Orlando Bloom hẹn hò năm 2016, từng chia tay trong một thời gian ngắn năm 2017 nhưng sớm quay lại với nhau năm 2018. Cả hai dự tính làm lễ cưới vào tháng 6/2020 nhưng phải hoãn vì Covid-19. Tháng 8/2020, con gái đầu lòng - Daisy Dove Bloom - chào đời.

Những năm gần đây, cặp sao cởi mở hơn khi bàn về chuyện tình cảm. Trên Instagram năm 2023, Katy cho biết cả hai từng tham gia tư vấn tâm lý, "luôn nỗ lực không ngừng" để giữ hạnh phúc.

Trong podcast What Now? năm 2024, Orlando nói không bao giờ đánh đổi tình yêu với bất cứ thứ gì, dù đôi khi hai người tự hỏi phải tiếp tục thế nào. Theo tài tử, anh và Katy đều có sự nghiệp và cuộc sống "khổng lồ", riêng thế giới của Katy còn to lớn hơn. Dẫu biết nhiều thử thách, anh vẫn luôn muốn bên cạnh, nắm chặt tay cô để xây dựng cuộc sống.

Orlando Bloom, 48 tuổi, sinh ở Anh. Diễn viên nổi tiếng với vai hoàng tử tiên Legolas trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn và vai người thợ rèn Will Turner trong Cướp biển vùng Caribbe. Trước khi yêu Katy Perry, anh có cuộc hôn nhân dài hai năm với cựu "thiên thần nội y" Miranda Kerr từ năm 2011 đến 2013.

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit với hơn một tỷ lượt xem trênYouTube như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Tháng 4, cô tham gia phi hành đoàn toàn nữ bay vào không gian cùng vợ sắp cưới của tỷ phú Jeff Bezos. Orlando Bloom đưa con gái đến điểm phóng tàu bay để ủng hộ cô.

Phương Thảo (theo Us Weekly)