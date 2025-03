Dàn sao dự kiến dự đám cưới tỷ phú Jeff Bezos

Ca sĩ Katy Perry, Oprah Winfrey, Eva Longoria là bạn cựu MC Lauren Sánchez - vị hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos, có khả năng dự đám cưới.

Ngày 26/3, People xác nhận cặp sao đã gửi thiệp mời đến quan khách. Cả hai đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới trên du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD ngoài khơi Venice, Italy vào tháng 6. Sự kiện dự kiến quy tụ dàn sao hạng A vì họ có mối quan hệ thân thiết với bộ đôi Jeff Bezos - Lauren Sánchez.

Hãng tin cho rằng ca sĩ Katy Perry và bạn trai - diễn viên Orlando Bloom - được mời vì cô thuộc phi hành đoàn bay vào không gian cùng Lauren Sánchez sắp tới. Diễn viên Eva Longoria sẽ tham dự vì là một trong những bạn thân của cựu MC. Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian và mẹ kiêm quản lý - bà Kris Jenner - có thể góp mặt do quen biết Sánchez.

Tỷ phú Jeff Bezos, 61 tuổi, và vợ sắp cưới, 56 tuổi, chụp hình cùng ngôi sao truyền hình Kim Kardashian (phải) tại tiệc hậu Oscar do tạp chí Vanity Fair tổ chức tháng 3. Ảnh: WireImage

Theo TMZ, danh sách khách mời còn có "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey, nhà báo Gayle King, nhà sản xuất phim Brian Glazer, hai người mẫu Brooks Nader và Camila Morrone.

Ngoài các sao, truyền thông Mỹ cho biết cặp sao quyền lực còn mời vợ chồng con gái lớn của Tổng thống Donald Trump - Ivanka Trump và Jared Kusher, doanh nhân Joshua Kusher và vợ - "thiên thần nội y" Karlie Kloss, vợ chồng "ông trùm ngành giải trí" Barry Diller, nhà thiết kế thời trang Diane von Furstenberg.

Katy Perry và chồng sắp cưới - Orlando Bloom - dự kiến có mặt trong dàn khách mời. Ảnh: WireImage

Từ cuối tuần qua, tin tức nhà sáng lập Amazon sẽ "kết hôn trên du thuyền 500 triệu USD" thu hút nhiều chú ý. Đến nay, ông chưa phản hồi với công chúng. Không phải lần đầu cả hai vướng tin tổ chức lễ cưới, nhưng họ từng lên tiếng phủ nhận. Tháng 12/2024, tỷ phú Jeff Bezos đăng bài trên X bác tin đồn chi 600 triệu USD để làm đám cưới với người tình.

Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi Bezos tuyên bố ly hôn vợ cũ - nhà văn MacKenzie Scott - sau 25 năm chung sống. Cùng thời điểm, Sánchez chia tay người chồng chung sống 13 năm, Patrick Whitesell.

Sau bốn năm yêu, Jeff Bezos và Lauren Sánchez tổ chức đính hôn trên du thuyền Koru bên bờ biển Amalfi, Italy vào tháng 8/2023. Buổi tiệc có sự góp mặt của tỷ phú Bill Gates và bạn gái ông. Theo People, Bezos cầu hôn Sánchez với chiếc nhẫn kim cương ước tính từ ba đến năm triệu USD. Nguồn tin cho biết cả hai đều cảm thấy "hạnh phúc như trên chín tầng mây" khi cuộc tình này bước sang trang mới.

Thời gian qua, cả hai dành phần lớn thời gian du lịch châu Âu bằng du thuyền nửa tỷ USD. Một số sao Hollywood như tài tử Leonardo DiCaprio, cặp sao Katy Perry - Orlando Bloom, Kim Kardashian đi cùng họ trong vài chuyến. Hầu hết khách mời có mối quan hệ thân thiết với cặp sao. Ngoài du lịch, Bezos và Sánchez tham gia nhiều sự kiện lớn của năm như tiệc ở Nhà trắng, Met Gala, tiệc hậu Oscar và gặp Giáo hoàng Francis ở Vatican.

Jeff Bezos và bạn gái ở tiệc hậu Oscar 2025 Đôi uyên ương dự tiệc hậu Oscar 2025. Video: Daily Mail

Jeff Bezos sinh năm 1964, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Ông nổi tiếng khi sáng lập và xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đưa Amazon trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới. Năm 2021, ông thôi chức Giám đốc điều hành. Hiện tài sản ròng của ông là hơn 237,5 tỷ USD, theo Forbes. Ông kết hôn vợ đầu năm 1993, có hai con.

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Cô còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9, cô xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space. Cô và chồng trước cưới năm 2005, có hai con. Ngoài ra, cô có một con trai với bạn trai cũ - cầu thủ bóng bầu dục Tony Gonzalez.

Phương Thảo (theo People, Page Six)