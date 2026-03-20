Nhà đầu tư trữ tiền mặt với tốc độ nhanh nhất kể từ đại dịch

Trước rủi ro xung đột Trung Đông kéo dài, nhiều nhà quản lý tài sản đang gia tăng tỷ trọng tiền mặt với tốc độ nhanh nhất kể từ đại dịch.

Tiền mặt đang lên ngôi, theo khảo sát mới đây của Bank of America (BofA) - một trong những tập đoàn tài chính và ngân hàng đa quốc gia lớn nhất thế giới. Khảo sát chỉ ra xu hướng các nhà quản lý quỹ đang trở nên kém lạc quan hơn và chọn cách gia tăng tỷ trọng tiền mặt với tốc độ nhanh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 3/2020.

Chỉ số đo lường tâm lý nhà đầu tư của BofA giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua, dù vẫn cao hơn đáng kể mức đáy hồi tháng 4/2025 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế quan diện rộng. Sự suy giảm tâm lý này đi kèm với mức tăng đáng chú ý của lượng tiền mặt. Các bên tham gia khảo sát cho biết tỷ trọng tiền mặt đã tăng từ 3,4% trong tháng 2 lên 4,3% tính đến tuần trước.

Nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội đang đếm tiền đôla Mỹ. Ảnh: Giang Huy

Các nhà quản lý quỹ cũng đã chuyển sự chú ý từ nỗi lo về "bong bóng AI" sang các rủi ro địa chính trị và lạm phát. Điều này phản ánh tác động của xung đột Trung Đông và tình trạng tăng giá dầu. Báo cáo trích ý kiến của nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock rằng: "Gần như không có nơi nào để trú ẩn trước cú sốc nguồn cung dầu trong ngắn hạn này".

Michiel Plakman, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu toàn cầu của công ty quản lý tài sản Robeco, cho biết nhà đầu tư đang dần "chấp nhận thực tế" về một cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông. Điều này có thể gây tổn hại đáng kể cho thị trường.

Seema Shah, giám đốc chiến lược toàn cầu của Principal Asset Management, chia sẻ rằng sự chậm lại của kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến những yếu tố đã giữ vững thị trường tài chính, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Song song đó, bà nhấn mạnh thêm dù nhiều nhà đầu tư đang tách riêng câu chuyện xung đột địa chính trị khỏi các vấn đề khác như tín dụng tư nhân hay lo ngại về "bong bóng AI", trên thực tế, các yếu tố này có thể liên kết chặt chẽ nếu bối cảnh vĩ mô thay đổi.

Khảo sát được thực hiện bởi nhóm phân tích của Bank of America, do chiến lược gia trưởng Michael Hartnett dẫn dắt. 181 nhà quản lý quỹ đã tham gia, đại diện cho khoảng 500 tỷ USD tài sản.

Xu hướng chuyển sang trạng thái bi quan không chỉ thể hiện qua lượng tiền mặt và chỉ số tâm lý chung, mà còn qua sự sụt giảm mạnh trong kỳ vọng tăng trưởng. Từ mức 39% người được hỏi cho rằng kinh tế sẽ cải thiện trong 12 tháng tới, tỷ lệ mới nhất giảm xuống còn 7%. Bên cạnh đó, sự gia tăng trong kỳ vọng lạm phát cũng là dữ liệu đáng chú ý, khi 45% dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn cầu sẽ tăng cao hơn trong năm tới.

Việc dự đoán lạm phát tăng đã ảnh hưởng đáng kể đến dự báo cắt giảm lãi suất vốn được thị trường kỳ vọng trước đó. 17% nhà quản lý tài sản tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất, giảm mạnh so với 46% trong khảo sát tháng 2. Do đó, kịch bản đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ còn đi lên đến năm 2026, từng được 80% nhà quản lý tài sản ủng hộ trong tháng 2, nay chỉ còn 56%.

Tiểu Gu (theo Financial Times, MarketWatch)