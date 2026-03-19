Giá dầu thế giới tăng cao, vượt 110 USD

Hàng loạt cơ sở năng lượng tại Trung Đông bị tấn công, khiến giá dầu thế giới tăng thêm gần 4% sáng 19/3.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent hiện tăng 4% lên 111,8 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 2,8% lên 99,6 USD.

Thị trường tăng tốc từ phiên trước, sau khi Iran tấn công nhiều cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông. Trước đó, mỏ khí đốt South Pars của nước này cũng bị không kích, đánh dấu bước leo thang lớn trong xung đột với Mỹ và Israel.

Một điểm khai thác dầu tại Texas (Mỹ) tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Công ty dầu khí quốc gia Qatar ngày 18/3 cho biết khu công nghiệp Ras Laffan - trung tâm của ngành năng lượng nước này - đã "thiệt hại nặng" sau khi trúng tên lửa Iran. Saudi Arabia cũng thông báo đã đánh chặn và phá hủy nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào Riyadh, đồng thời ngăn chặn một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào cơ sở khí đốt ở miền đông nước này.

Iran trước đó đã phát cảnh báo sơ tán với nhiều cơ sở năng lượng tại Saudi Arabia, UAE và Qatar trong ngày 18/3. Họ nói rằng các mục tiêu này sẽ bị tấn công "trong vài giờ tới", truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Cảnh báo này được đưa ra sau khi mỏ khí đốt South Pars của họ bị tấn công.

"Các cuộc tấn công vào mỏ South Pars đã kéo giá dầu và khí đốt lên. Sự leo thang trong các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng sẽ tiếp tục khiến giá tăng", Ole Hvalbye - nhà phân tích tại SEB nhận định.

Chiến sự khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như dừng lại gần 3 tuần qua. Tuyến hàng hải này chuyên chở khoảng 20% nguồn cung dầu và LNG toàn cầu. Sản lượng dầu tại Trung Đông ước tính giảm 7-10 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 7-10% nhu cầu thế giới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3 thông báo tạm thời gỡ các quy định trong Đạo luật Jones về vận tải biển trong 60 ngày. Việc này nhằm cho phép tàu treo cờ nước ngoài tạm thời vận chuyển nhiên liệu, phân bón và hàng hóa giữa các cảng Mỹ.

Chính phủ Mỹ cũng tạm thời nới lỏng quy định về xăng pha mùa hè nhằm giảm ô nhiễm, theo các nguồn tin của Reuters. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ tác động hạn chế đến giá xăng dầu. Giới giao dịch và nhà phân tích cũng cho rằng các động thái trên có thể giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu tại Mỹ, nhưng khó ảnh hưởng đáng kể đến giá năng lượng toàn cầu.

Hà Thu (theo Reuters)