Người Việt trên thế giới đón Giáng sinh giữa Covid-19

Đón Giáng sinh thứ hai giữa Covid-19, nhiều người Việt ở nước ngoài cảm nhận được không khí bình thường hơn, dù phần nào còn lo ngại về Omicron.

"Giáng sinh năm nay mọi người đi mua hàng có vẻ ít hơn mọi khi, nhưng tôi nghĩ một phần cũng do vật giá leo thang. Về tình hình dịch, mọi người cũng đã tự tin hơn trước nhờ tiêm vaccine", chị Minh Thu, Việt kiều sinh sống tại bang New Jersey, Mỹ 16 năm qua, chia sẻ với VnExpress về không khí dịp lễ năm nay.

Chị Thu sống ở khu ngoại ô thuộc hạt Bergen, nơi mở phiên chợ Giáng sinh "Winter Wonderland" từ vài tuần trước. Khác với phiên chợ Giáng sinh năm ngoái, khách mua sắm năm nay nhộn nhịp hơn và ít lo ngại hơn về Covid-19.

Trang hoàng xong cây thông Noel đón lễ, chị dẫn hai con ra trung tâm mua sắm. Con gái lớn của chị Thu đã được tiêm đủ liều vaccine hồi tháng 10, bé còn lại chưa tiêm do chưa đủ 5 tuổi theo quy định của bang New Jersey.

Các con của chị Minh Thu đi mua sắm trước ngày Giáng sinh tại New Jersey, Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Vợ chồng chị vừa quyết định tiêm vaccine hồi tháng 9. New Jersey là một trong những bang triển khai tiêm chủng quyết liệt hàng đầu tại Mỹ, với tổng cộng 14,7 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó 70% dân số bang tiêm đủ liều.

Sống gần bang New York, nơi có các sự kiện Giáng sinh sôi động, nhưng gia đình chị Thu không có kế hoạch tới đây chơi Noel, do thời tiết năm nay khá lạnh, nhiệt độ trong tuần qua có lúc xuống đến -5 độ C. Các gia đình trong khu thường chỉ quây quần cùng nhau đón đêm Giáng sinh.

Đàm Rạng, nghiên cứu sinh ngành khoa học Trái Đất tại Moskva, Nga, cũng cho biết Giáng sinh năm nay ở thành phố này đã đông vui, nhộn nhịp hơn. "Tầm này năm ngoái, người Nga vẫn chưa tiêm vaccine nhiều", anh Rạng nói.

Một ngày trước Giáng sinh, thủ đô Nga đã tiêm ít nhất một mũi cho 50% dân số, hơn 45% tiêm đủ hai mũi và khoảng 4,7% đã tiêm mũi tăng cường.

Moskva đến ngày 20/12 đã ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm, hơn 35.000 người tử vong do Covid-19, theo Statista. Anh Rạng cho biết dù số ca nhiễm vẫn cao ở những vùng khác, tình hình ở Moskva đã trở lại trạng thái khá bình thường dịp Giáng sinh, một phần do người dân địa phương cũng không quá bận tâm đến dịch.

Oanh Nguyễn, 29 tuổi, du học sinh đang thực tập tại một công ty công nghệ tại Northampton, Anh, nói rằng các chợ Giáng sinh ở khu vực lân cận đã mở cửa từ tháng 11 và sẽ duy trì hoạt động đến giữa tháng 1/2022.

"Tôi hay đi chơi ở các khu chợ Giáng sinh tại nhiều thành phố khác nhau, đó là trải nghiệm rất thú vị. Trường và công ty tôi cũng tổ chức tiệc Giáng sinh cho nhân viên", cô chia sẻ.

Oanh Nguyễn thăm khu chợ Giáng sinh ở thành phố Birmingham vào tháng 12. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Oanh Nguyễn rất ấn tượng với chợ Giáng sinh tại Birmingham được tổ chức theo mô hình chợ Giáng sinh văn hoá Đức, với nhiều món hàng và ẩm thực đặc trưng của đất nước này.

Theo cô, so với năm ngoái, Giáng sinh năm nay ở Anh đã nhộn nhịp hơn nhờ vaccine. Anh tới nay đã tiêm đủ liều cho 70,2% dân số và đang thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi tăng cường đề phòng biến chủng Omicron.

Oanh Nguyễn đã được hẹn lịch tiêm mũi tăng cường vào ngày 24/12, nhưng phải dời lịch hẹn do bận công việc. Cô khá ấn tượng khi cơ quan y tế Anh vẫn tổ chức tiêm chủng cho người dân trong giai đoạn nghỉ lễ Giáng sinh kéo dài 5 ngày tại nước này.

Chính phủ Anh đang rất cẩn trọng với làn sóng Covid-19 mùa đông năm nay. Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 20/12 ghi nhận 15.363 ca nhiễm biến chủng Omicron, chiếm khoảng 17% tổng số ca nhiễm mới trong ngày tại nước này.

Người dân trượt băng quanh cây thông Giáng sinh trước Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại London, Anh ngày 21/12. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đề cập khả năng tái khởi động các biện pháp hạn chế chống dịch trong thời gian tới, nhưng nhiều khả năng kịch bản này chỉ được áp dụng sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ông Johnson ưu tiên để người dân Anh được hưởng một dịp lễ Giáng sinh trọn vẹn, dù chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến đại dịch và mức độ đe dọa từ biến chủng mới.

"Mọi người hồi giữa tháng lo lắng kỳ nghỉ lễ không trọn vẹn vì tin đồn phong tỏa đúng dịp Giáng sinh do biến chủng Omicron. Đến hôm nay tôi chưa thấy thông báo nào mới, nên hy vọng kỳ nghỉ sẽ không bị gián đoạn", Oanh Nguyễn chia sẻ.

Trung Nhân