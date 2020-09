Người Việt hơn 100 năm trước qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

Phụ nữ miền Nam vào cuối thế kỷ 19 chuộng mặc áo dài ngũ thân kết hợp đeo trang sức chuỗi hạt. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - người sáng lập Bảo tàng Áo dài - từng cho biết thời kỳ này, phụ nữ nhà giàu thường mặc áo dài năm thân. Trang phục gồm hai khổ vải được may nối nhau thành thân trước theo phong cách kín đáo. Bốn thân áo bên ngoài tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu: cha mẹ mình và cha mẹ người thương, thân áo thứ năm đại diện cho người mặc. Áo luôn có năm cúc, thể hiện đạo lý làm người: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.



Những bức ảnh của Pierre được chụp từ năm 1885, ghi lại đời sống, sinh hoạt người Việt, trở thành nguồn tư liệu quý giá. Ảnh được in trong cuốn "Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ", do Đông A Books phát hành hồi tháng 8, Lưu Đình Tuân dịch và chú giải từ nguyên tác tiếng Pháp.