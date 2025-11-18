Người Việt du học Mỹ đông nhất mọi thời

Gần 25.600 du học sinh Việt ở Mỹ năm học trước, đông nhất từ trước đến nay, đóng góp hơn 1,1 tỷ USD cho nền kinh tế nước này.

Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE) ngày 17/11 công bố báo cáo Open Doors về du học sinh ở Mỹ. Tính đến hết năm học 2024-2025, khoảng 1,18 triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ, từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tăng 5% so với năm học trước đó, mang lại 55 tỷ USD cho nước Mỹ.

Trong đó, số người Việt là gần 25.600, tăng khoảng 16%, tiếp tục trong top 5 đông nhất. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2000/2001, khi IIE công bố dữ liệu của sinh viên Việt Nam.

Dẫn đầu vẫn là Ấn Độ, tăng 10% lên hơn 360.000 người. Trung Quốc xếp thứ hai, với gần 270.000 người, giảm 4%. Đông thứ ba là sinh viên Hàn Quốc, giảm 2% xuống còn hơn 43.000.

Nhìn chung, số du học sinh mới đến Mỹ giảm 7%, còn gần 280.000 người. Tuy nhiên, tổng số vẫn tăng vì IIE tính cả nhóm đã tốt nghiệp, ở lại đi làm theo Chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn (OPT), kéo dài từ 12 đến 36 tháng. Hiện, sinh viên quốc tế diện này khoảng 300.000, tăng 21% so với năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, phần lớn sinh viên quốc tế theo đuổi lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán), chiếm 57%. Toán và Khoa học máy tính "hot" nhất, khi cứ bốn du học sinh thì có một người theo học hai ngành này.

Các lĩnh vực phổ biến khác là Kinh doanh và Quản lý (14%), Khoa học Vật lý và Khoa học sự sống (8%) và Khoa học xã hội (7%).

Với du học sinh Việt Nam, 23% chọn học Quản trị kinh doanh, đồng nhất. Khoa học máy tính phổ biến thứ hai (gần 22%), theo sau là nhóm ngành Kỹ thuật (khoảng 12%).

Sinh viên Đại học Columbia - top 5 trường đông sinh viên quốc tế nhất ở Mỹ. Ảnh: Columbia University Fanpage

IIE là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực trao đổi giáo dục của Mỹ. Báo cáo Open Doors được thực hiện hàng năm, do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ kể từ năm 1972.

Trước đây, một số thống kê cho biết Việt Nam từng có khoảng 30.000 sinh viên ở Mỹ. Song, báo cáo của IIE được đánh giá là nguồn thông tin đầy đủ nhất về tình hình du học sinh, học giả đến quốc gia này.

