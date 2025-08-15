Chi phí du học Mỹ vượt mốc 100.000 USD

MỹChi phí du học Mỹ lên đỉnh cao mọi thời khi học phí, tiền ăn, ở, bảo hiểm và các khoản khác với sinh viên quốc tế tại 6 đại học đã vượt mốc 100.000 USD một năm.

Khảo sát 100 trường thuộc bảng xếp hạng đại học quốc gia (NU) và khai phóng (LAC) ở Mỹ theo US News của VnExpress cho thấy, chi phí học tập năm 2025-2026 ở trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York là hơn 103.400 USD (khoảng 2,72 tỷ đồng). Đây là tổng số tiền mà sinh viên quốc tế cần chi tiêu trong năm đầu tiên, gồm học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm, sách vở, tiền đi lại và chi phí cá nhân khác.

Mức này hiện dẫn đầu trong các đại học Mỹ, cũng cao nhất từ trước đến nay, phá kỷ lục năm ngoái của Đại học Vanderbilt là 98.400 USD.

Đứng thứ hai là Barnard College với ước tính chi phí là 103.000 USD mỗi năm. Tại Bryn Mawr College và Georgetown, mức dự kiến với du học sinh năm đầu lần lượt là hơn 102.000 USD và 101.000 USD. Ở hai trường Tuft và Wellesley College, con số là khoảng 100.500 USD.

Một loạt đại học trong top 100, như Harvard, Princeton, Vanderbilt, Nam California, Amherst College, Tufts,... đưa ra chi phí học tập phổ biến là 90.000 - 98.700 USD. Chừng 70-80% trong số này là học phí.

TT Tên trường Chi phí (USD/năm) 1 Đại học New York 103.448 2 Đại học Barnard College 103.011 3 Đại học Bryn Mawr College 102.156 4 Đại học George Town 101.000 5 Đại học Tuft 100.682 6 Đại học Wellesley College 100.541

Chi phí học tập vượt mốc 100.000 USD đã được dự báo từ trước, khi học phí đại học ở Mỹ giữ đà tăng khoảng 3-9% mỗi năm.

Tính trong 20 năm qua, chi phí đại học đã tăng khoảng 40%, theo dữ liệu mà US News thu thập từ 324 trường vào năm ngoái.

Nếu tính riêng học phí, mức thu ở các đại học công lập tăng 127-158%, tùy nhóm (sinh viên ở trong hay ngoài bang). Trong khi đó, các trường tư không phân biệt học phí giữa sinh viên quốc tế và nội địa, mức tăng là 132%.

Các trường lý giải tăng học phí do lạm phát, tăng lương giảng viên và đầu tư cơ sở vật chất.

Để hỗ trợ sinh viên, nhiều trường đưa ra các gói hỗ trợ tài chính hào phóng. Như ở Đại học Harvard, Stanford, nếu gia đình sinh viên có thu nhập dưới 100.000 USD một năm, nhà trường đài thọ toàn bộ tiền học tập, sinh hoạt phí. Tại MIT, Rice và Pennsylvania, sinh viên hưởng chính sách tương tự nếu bố mẹ kiếm được dưới 75.000 USD. Riêng Princeton, mốc điều kiện là dưới 150.000 USD.

Mỹ hiện là điểm đến du học hấp dẫn nhất thế giới. Năm học 2023-2024, nước này thu hút hơn một triệu sinh viên quốc tế, từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhóm này đóng góp khoảng 50 tỷ USD cho nền kinh tế.

Số du học sinh người Việt là hơn 22.000, đông thứ 6.

Khuôn viên Đại học New York, Mỹ. Ảnh: New York University Fanpage

Doãn Hùng - Hải Yến