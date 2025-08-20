Thứ tư, 20/8/2025
Học phí 50 đại học hàng đầu Mỹ với du học sinh

Học phí năm học 2025-2026 với du học sinh tại 50 đại học tốt nhất nước Mỹ khoảng 22.000-73.000 USD, tương đương 580 triệu đến 1,9 tỷ đồng.

Đây là các trường theo xếp hạng của US News. Đại học Nam California (đồng hạng 27) có học phí cao nhất. Trường có chi phí thấp nhất là Đại học Purdue, Main Campus (đồng hạng 46). Trong khối Ivy League, Đại học Harvard thu thấp nhất với 59.320 USD mỗi năm.

Tuy nhiên, học phí chỉ là một phần trong chi phí du học. Sinh viên quốc tế còn phải chi trả thêm nhà ở, ăn uống, sách vở và một số khoản khác. Ở nhiều trường, tổng chi phí với du học sinh đã vượt 100.000 USD mỗi năm.

Học phí 50 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2025, áp dụng với sinh viên quốc tế, như sau:

Thứ hạng

Cơ sở đào tạo

Học phí (USD/năm)

1

Đại học Princeton

65.210

2

Viện Công nghệ Massachusetts

64.310

3

Đại học Harvard

59.320

4

Đại học Stanford

67.731

5

Đại học Yale

69.900

6

Việc Công nghệ California

65.622

=6

Đại học Duke

70.265

=6

Đại học Johns Hopkins

66.670

=6

Đại học Northwestern

69.375

10

Đại học Pennsylvania

63.204

11

Đại học Cornell

71.266

=11

Đại học Chicago

71.325

13

Đại học Brown

71.700

=13

Đại học Columbia

70.170

15

Đại học Dartmouth

69.207

=15

Đại học California, LA

53.302

17

Đại học California, Berkeley

55.08

18

Đại học Rice

66.540

=18

Đại học Notre Dame

67.100

=18

Đại học Vanderbilt

67.934

21

Đại học Carnegie Mellon

67.020

=21

Đại học Michigan - Ann Arbor

63.962

=21

Đại học Washington, St. Louis

68.240

24

Đại học Emory

67.080

=24

Đại học Georgetown

71.136

=24

Đại học Virginia

55.400 - 66.000

27

Đại học North Carolina ở Chapel Hill

43.152

=27

Đại học Nam California

73.260

29

Đại học California, San Diego

58.107

30

Đại học New York

65.622

=30

Đại học Florida

30.900

=30

Đại học Texas, Austin

48.700 - 58.200

33

Viện Công nghệ Georgia

34.572

=33

Đại học California, Davis

52.536

=33

Đại học California, Irvine

51.204

=33

Đại học Illinois Urbana, Champaign

38.400 - 46.500

37

Đại học Boston College

72.180

=37

Đại học Tufts

72.000

39

Đại học California, Santa Barbara

52.536

=39

Đại học Wisconsin, Madison

44.210

41

Đại học Boston

69.870

=41

Đại học bang Ohio

42.422

=41

Đại học Rutgers, New Brunswick

35.758

44

Đại học Maryland, College Park

40.252

=44

Đại học Rochester

69.030

46

Đại học Lehigh

66.810

=46

Đại học Purdue, Main Campus

22.112

=46

Đại học Georgia

31.774

=46

Đại học Washington

43.494

=46

Đại học Wake Forest

70.332

51

Đại học Case Western Reserve

68.660

=51

Đại học Texas A&M

39.346

=51

Đại học Virginia Tech

35.408

Năm 2025, US News xếp hạng tổng cộng 1.500 trường dựa trên 17 tiêu chí, với trọng số khác nhau tùy đại học có hay không dùng điểm SAT/ACT trong tuyển sinh. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp vẫn là tiêu chí quan trọng nhất, chiếm lần lượt 21% và 16% với hai nhóm trên. Các tiêu chí còn lại gồm nguồn lực giảng viên, tỷ lệ nợ sinh viên, thu nhập sau tốt nghiệp...

Mỹ được xem là trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới, sở hữu hơn 5.000 trường đại học và thu hút hơn một triệu sinh viên quốc tế mỗi năm.

Theo bảng xếp hạng QS 2025, quốc gia này có gần 30 đại học góp mặt trong top 100 thế giới. Điểm mạnh của các trường nằm ở chất lượng đào tạo, môi trường học tập khuyến khích tự do học thuật cùng cơ sở vật chất hiện đại.

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp Đại học Purdue, Mỹ, hôm 11/8. Ảnh: Purdue University Fanpage

Huyền Trang (theo US News, website các đại học Mỹ)

