Học phí 50 đại học hàng đầu Mỹ với du học sinh

Đây là các trường theo xếp hạng của US News. Đại học Nam California (đồng hạng 27) có học phí cao nhất. Trường có chi phí thấp nhất là Đại học Purdue, Main Campus (đồng hạng 46). Trong khối Ivy League, Đại học Harvard thu thấp nhất với 59.320 USD mỗi năm.
Tuy nhiên, học phí chỉ là một phần trong chi phí du học. Sinh viên quốc tế còn phải chi trả thêm nhà ở, ăn uống, sách vở và một số khoản khác. Ở nhiều trường, tổng chi phí với du học sinh đã vượt 100.000 USD mỗi năm.
Học phí 50 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2025, áp dụng với sinh viên quốc tế, như sau:
|
Thứ hạng
|
Cơ sở đào tạo
|
Học phí (USD/năm)
|
1
|
Đại học Princeton
|
65.210
|
2
|
Viện Công nghệ Massachusetts
|
64.310
|
3
|
Đại học Harvard
|
59.320
|
4
|
Đại học Stanford
|
67.731
|
5
|
Đại học Yale
|
69.900
|
6
|
Việc Công nghệ California
|
65.622
|
=6
|
Đại học Duke
|
70.265
|
=6
|
Đại học Johns Hopkins
|
66.670
|
=6
|
Đại học Northwestern
|
69.375
|
10
|
Đại học Pennsylvania
|
63.204
|
11
|
Đại học Cornell
|
71.266
|
=11
|
Đại học Chicago
|
71.325
|
13
|
Đại học Brown
|
71.700
|
=13
|
Đại học Columbia
|
70.170
|
15
|
Đại học Dartmouth
|
69.207
|
=15
|
Đại học California, LA
|
53.302
|
17
|
Đại học California, Berkeley
|
55.08
|
18
|
Đại học Rice
|
66.540
|
=18
|
Đại học Notre Dame
|
67.100
|
=18
|
Đại học Vanderbilt
|
67.934
|
21
|
Đại học Carnegie Mellon
|
67.020
|
=21
|
Đại học Michigan - Ann Arbor
|
63.962
|
=21
|
Đại học Washington, St. Louis
|
68.240
|
24
|
Đại học Emory
|
67.080
|
=24
|
Đại học Georgetown
|
71.136
|
=24
|
Đại học Virginia
|
55.400 - 66.000
|
27
|
Đại học North Carolina ở Chapel Hill
|
43.152
|
=27
|
Đại học Nam California
|
73.260
|
29
|
Đại học California, San Diego
|
58.107
|
30
|
Đại học New York
|
65.622
|
=30
|
Đại học Florida
|
30.900
|
=30
|
Đại học Texas, Austin
|
48.700 - 58.200
|
33
|
Viện Công nghệ Georgia
|
34.572
|
=33
|
Đại học California, Davis
|
52.536
|
=33
|
Đại học California, Irvine
|
51.204
|
=33
|
Đại học Illinois Urbana, Champaign
|
38.400 - 46.500
|
37
|
Đại học Boston College
|
72.180
|
=37
|
Đại học Tufts
|
72.000
|
39
|
Đại học California, Santa Barbara
|
52.536
|
=39
|
Đại học Wisconsin, Madison
|
44.210
|
41
|
Đại học Boston
|
69.870
|
=41
|
Đại học bang Ohio
|
42.422
|
=41
|
Đại học Rutgers, New Brunswick
|
35.758
|
44
|
Đại học Maryland, College Park
|
40.252
|
=44
|
Đại học Rochester
|
69.030
|
46
|
Đại học Lehigh
|
66.810
|
=46
|
Đại học Purdue, Main Campus
|
22.112
|
=46
|
Đại học Georgia
|
31.774
|
=46
|
Đại học Washington
|
43.494
|
=46
|
Đại học Wake Forest
|
70.332
|
51
|
Đại học Case Western Reserve
|
68.660
|
=51
|
Đại học Texas A&M
|
39.346
|
=51
|
Đại học Virginia Tech
|
35.408
Năm 2025, US News xếp hạng tổng cộng 1.500 trường dựa trên 17 tiêu chí, với trọng số khác nhau tùy đại học có hay không dùng điểm SAT/ACT trong tuyển sinh. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp vẫn là tiêu chí quan trọng nhất, chiếm lần lượt 21% và 16% với hai nhóm trên. Các tiêu chí còn lại gồm nguồn lực giảng viên, tỷ lệ nợ sinh viên, thu nhập sau tốt nghiệp...
Mỹ được xem là trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới, sở hữu hơn 5.000 trường đại học và thu hút hơn một triệu sinh viên quốc tế mỗi năm.
Theo bảng xếp hạng QS 2025, quốc gia này có gần 30 đại học góp mặt trong top 100 thế giới. Điểm mạnh của các trường nằm ở chất lượng đào tạo, môi trường học tập khuyến khích tự do học thuật cùng cơ sở vật chất hiện đại.
