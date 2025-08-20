Học phí 50 đại học hàng đầu Mỹ với du học sinh

Học phí năm học 2025-2026 với du học sinh tại 50 đại học tốt nhất nước Mỹ khoảng 22.000-73.000 USD, tương đương 580 triệu đến 1,9 tỷ đồng.

Đây là các trường theo xếp hạng của US News. Đại học Nam California (đồng hạng 27) có học phí cao nhất. Trường có chi phí thấp nhất là Đại học Purdue, Main Campus (đồng hạng 46). Trong khối Ivy League, Đại học Harvard thu thấp nhất với 59.320 USD mỗi năm.

Tuy nhiên, học phí chỉ là một phần trong chi phí du học. Sinh viên quốc tế còn phải chi trả thêm nhà ở, ăn uống, sách vở và một số khoản khác. Ở nhiều trường, tổng chi phí với du học sinh đã vượt 100.000 USD mỗi năm.

Học phí 50 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2025, áp dụng với sinh viên quốc tế, như sau:

Thứ hạng Cơ sở đào tạo Học phí (USD/năm) 1 Đại học Princeton 65.210 2 Viện Công nghệ Massachusetts 64.310 3 Đại học Harvard 59.320 4 Đại học Stanford 67.731 5 Đại học Yale 69.900 6 Việc Công nghệ California 65.622 =6 Đại học Duke 70.265 =6 Đại học Johns Hopkins 66.670 =6 Đại học Northwestern 69.375 10 Đại học Pennsylvania 63.204 11 Đại học Cornell 71.266 =11 Đại học Chicago 71.325 13 Đại học Brown 71.700 =13 Đại học Columbia 70.170 15 Đại học Dartmouth 69.207 =15 Đại học California, LA 53.302 17 Đại học California, Berkeley 55.08 18 Đại học Rice 66.540 =18 Đại học Notre Dame 67.100 =18 Đại học Vanderbilt 67.934 21 Đại học Carnegie Mellon 67.020 =21 Đại học Michigan - Ann Arbor 63.962 =21 Đại học Washington, St. Louis 68.240 24 Đại học Emory 67.080 =24 Đại học Georgetown 71.136 =24 Đại học Virginia 55.400 - 66.000 27 Đại học North Carolina ở Chapel Hill 43.152 =27 Đại học Nam California 73.260 29 Đại học California, San Diego 58.107 30 Đại học New York 65.622 =30 Đại học Florida 30.900 =30 Đại học Texas, Austin 48.700 - 58.200 33 Viện Công nghệ Georgia 34.572 =33 Đại học California, Davis 52.536 =33 Đại học California, Irvine 51.204 =33 Đại học Illinois Urbana, Champaign 38.400 - 46.500 37 Đại học Boston College 72.180 =37 Đại học Tufts 72.000 39 Đại học California, Santa Barbara 52.536 =39 Đại học Wisconsin, Madison 44.210 41 Đại học Boston 69.870 =41 Đại học bang Ohio 42.422 =41 Đại học Rutgers, New Brunswick 35.758 44 Đại học Maryland, College Park 40.252 =44 Đại học Rochester 69.030 46 Đại học Lehigh 66.810 =46 Đại học Purdue, Main Campus 22.112 =46 Đại học Georgia 31.774 =46 Đại học Washington 43.494 =46 Đại học Wake Forest 70.332 51 Đại học Case Western Reserve 68.660 =51 Đại học Texas A&M 39.346 =51 Đại học Virginia Tech 35.408

Năm 2025, US News xếp hạng tổng cộng 1.500 trường dựa trên 17 tiêu chí, với trọng số khác nhau tùy đại học có hay không dùng điểm SAT/ACT trong tuyển sinh. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp vẫn là tiêu chí quan trọng nhất, chiếm lần lượt 21% và 16% với hai nhóm trên. Các tiêu chí còn lại gồm nguồn lực giảng viên, tỷ lệ nợ sinh viên, thu nhập sau tốt nghiệp...

Mỹ được xem là trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới, sở hữu hơn 5.000 trường đại học và thu hút hơn một triệu sinh viên quốc tế mỗi năm.

Theo bảng xếp hạng QS 2025, quốc gia này có gần 30 đại học góp mặt trong top 100 thế giới. Điểm mạnh của các trường nằm ở chất lượng đào tạo, môi trường học tập khuyến khích tự do học thuật cùng cơ sở vật chất hiện đại.

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp Đại học Purdue, Mỹ, hôm 11/8. Ảnh: Purdue University Fanpage

Huyền Trang (theo US News, website các đại học Mỹ)