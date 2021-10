Người Việt có làm được phim như Squid Game?

Liệu các nhà làm phim Việt Nam có đủ tài năng, sáng tạo những tác phẩm điện ảnh giống The Raid của Indonesia, Squid Game của Hàn Quốc?

Độc giả Tuấn Vũ đặt vấn đề:

Indonesia từng làm được phim The Raid cực kỳ bạo lực nhưng cũng để lại ấn tượng rất lớn với những người mê dòng phim võ thuật.



Liệu Việt Nam có thể làm được một bộ phim như vậy mà không vi phạm những quy định được đặt ra hay không? Hay sẽ bị đánh giá là "không phản ánh thực trạng xã hội" như phim Bụi đời Chợ Lớn?



Nội dung của phim The Raid có những cảnh chém giết giữa phố nhưng không có ai can thiệp, nhưng chẳng ai nghĩ chuyện đó đang xảy ra ở Indonesia cả, người xem chỉ quan tâm tới một bộ phim hay làm họ thích thú thôi.



Các sản phẩm nghệ thuật nên được phép sáng tạo, sẽ có những thứ phù hợp và không phù hợp. Những sản phẩm không hay, không phù hợp sẽ bị chính xã hội loại bỏ.

Vì sao chúng ta không có những tác phẩm có thể làm cả thế giới trầm trồ và mang lại nguồn thu rất lớn như Squid Game (Trò chơi Con Mực)?

Tại buổi thảo luận tại tổ ở Quốc hội sáng 23/10 về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), một đại biểu đã cho rằng nhiều phim có giá trị bị cấm, không thể công chiếu, gây tiếc nuối với người làm phim nói riêng và nền điện ảnh nói chung.



Theo bạn, nếu những quy định về điện ảnh bớt "ngặt nghèo" hơn, người Việt có làm được những bộ phim mang lại giá trị kinh tế lớn như Squid Game? Chúng ta không có phim hay vì không có tài năng sáng tạo hay vì quy định quản lý không phù hợp?

