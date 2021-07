Người phụ nữ bị đột quỵ ở chợ

TP HCMNgười phụ nữ 38 tuổi, ngụ Hóc Môn, đang cùng chồng bán hàng ở chợ thì đột ngột đau đầu, lên cơn co giật nửa người rồi hôn mê.

Trước đó, chị khỏe mạnh bình thường. Cách đây 10 ngày, khi đang bán hàng ở chợ cùng chồng, chị đột nhiên than chóng mặt, đau đầu, sau đó lên cơn động kinh, co giật nửa người bên trái liên tục, giảm ý thức dần và hôn mê.

Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng vô cùng nguy cấp. Chị bất tỉnh, kích thích có mở mắt nhưng gọi hỏi không trả lời, bác sĩ Huỳnh Văn Vũ, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày 3/7 cho biết.

Bệnh nhân được ê kíp cấp cứu tiếp nhận theo quy trình đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19. Đồng thời, các bác sĩ xử lý ngay tình trạng co giật và tiến hành chụp CT sọ não kiểm tra. Kết quả ghi nhận bệnh nhân có xuất huyết khoang dưới nhện lan toả, do vỡ túi phình động mạch thông trước kèm giãn não thất cấp.

Để tránh nguy cơ xuất huyết ồ ạt đe dọa tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp. Trong cuộc mổ dài ba giờ, các phẫu thuật viên Ngoại Thần kinh đã cẩn trọng bóc tách, cắt bỏ toàn bộ túi phình bị vỡ an toàn và tưới rửa sạch vùng máu chảy dưới nhện.

Người phụ nữ đã phải cắt đi mái tóc dài trước khi thực hiện cuộc mổ hở sống còn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Hiện, sau 10 ngày hậu phẫu, người phụ nữ đã ổn định sức khỏe, hết đau đầu, tay chân vận động tốt, thị lực mắt hồi phục bình thường.

"Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ mà không hề có những dấu hiệu báo trước, với bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe và họ đang ở đâu", bác sĩ Vũ nói.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, khi có cơ thể xuất hiện những dấu hiệu đột quỵ phổ biến, gồm méo mặt, méo miệng; yếu liệt tay chân; nói khó; ngã quỵ hôn mê, mất ý thức... bệnh nhân cần được đưa đến các bệnh viện có chuyên khoa thần kinh để được xử trí kịp thời, giảm tối đa nguy cơ tử vong, tàn tật.

Bác sĩ Vũ cũng cho biết thêm, do lo ngại lây nhiễm Covid-19, có rất nhiều bệnh nhân không dám đi khám bệnh, hoặc tự ý ngưng thuốc, giảm liều... Đây là việc không nên, những ai có nguy cơ bị đột quỵ như người tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, tăng mỡ máu... và đặc biệt là người đã từng bị đột quỵ (có nguy cơ bị tái phát cao hơn) cần phải tuân thủ điều trị và thăm khám sức khỏe theo lịch hẹn.

Mô tả túi phình động mạch não bị vỡ gây xuất huyết não. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Đột quỵ, hay tai biến mạch máu não là một bệnh lý cấp tính, xảy ra khi não bị thiếu máu tưới đột ngột, do mạch máu não bị tổn thương. Vỡ phình mạch máu não gây xuất huyết não là một trong hai thể của đột quỵ, chiếm khoảng 15%. Thể còn lại là nhồi máu não, chiếm 85% các ca đột quỵ.

Túi phình động mạch não là một bệnh lý mạch máu não phức tạp. 3-5% dân số bị phình động mạch não, tỷ lệ vỡ phình là một trong 10.000 người mỗi năm. Phình động mạch não thường gặp trong độ tuổi trung niên, tuổi 40-50, tỷ lệ ở người trẻ ít, chỉ 2-4%.

Phình động mạch não có nhiều hình thái khác nhau, như hình túi, hình thoi, hình giọt nước, hay ngoằn ngoèo. Túi phình thường vỡ một cách đột ngột. Khoảng 30-60% bệnh nhân có dấu hiệu "đau đầu cảnh báo" từ nhiều ngày đến nhiều tuần trước khi vỡ túi phình. Khi túi phình vỡ, 70% trường hợp tử vong hoặc gặp biến chứng nghiêm trọng. Khoảng 10% bệnh nhân bị phình động mạch não tử vong trước khi nhập viện. Nếu dấu hiệu bệnh lý không được phát hiện, khoảng 50% trường hợp tử vong trong vòng một tháng.

Thư Anh