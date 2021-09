Người phụ nữ 70 tuổi một mình đi gần 70 quốc gia

Ấn ĐộNhờ chuyển nghề, bà Sudha có nhiều cơ hội du lịch hơn và được đặt chân tới những nơi hiếm khách du lịch.

Du lịch một mình chưa bao giờ là lựa chọn an toàn hoặc phù hợp với một phụ nữ Ấn Độ. Nhưng với bà Sudha Mahalingam thì khác, đặc biệt khi bà nhận ra rằng "tour trọn gói rất dễ đoán bởi họ cho khách thấy cái họ muốn thay vì những điều khách muốn tìm hiểu".

Hơn 20 năm trước, bà Sudha nghỉ việc trong lĩnh vực báo in và chuyển sang làm nghiên cứu về năng lượng. Khi nhận nhiều lời mời diễn thuyết ở các hội thảo quốc tế tại các quốc gia sản xuất dầu, cánh cửa dẫn tới thế giới du lịch dần mở ra với bà. Hiện tại ở tuổi 70, Sudha đã đặt chân tới 66 quốc gia trên thế giới, tự lập blog cá nhân Footloose Indian và ra mắt sách du ký "The travel gods must be crazy".

Do bận rộn với công việc và gia đình, hầu như bà Sudha không có thời gian lên kế hoạch du lịch nên những chuyến đi đầu tiên đều diễn ra đột ngột và không tránh khỏi rắc rối. Bà từng đáp xuống CH Czech với visa không hợp lệ, phải đi tìm đồ ăn chay ở Trung Quốc, vô tình bị nhốt trong một đài tưởng niệm ở Iran, từng bị bắt mà không có chứng nhận tiêm phòng sốt vàng da ở sân bay Nairobi, Kenya.

Sudha Mahalingam tham quan đảo Galapagos ở Ecuador năm 2013. Ảnh: Sudha Mahalingam