Mùa thu ở nơi tận cùng trái đất

Scott Baker là một nhiếp ảnh gia sống tại Miami, Florida, Mỹ. Anh mới chia sẻ bộ ảnh và hành trình đi tìm mùa thu ở Patagonia trên mục "The World Through a Lens" (Thế giới qua ống kính máy ảnh) của New York Times.

Patagonia là vùng đất trải rộng cả ở Argentina và Chile. Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha, Ferdinand Magellan, là người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Patagonia vào thế kỷ 16 và đặt tên cho khu vực này. Đây được xem là nơi tận cùng của trái đất bởi chỉ cách Nam Cực khoảng 1.000 km.

Trên hình là các đỉnh núi trong vườn quốc gia Torres del Paine rực sáng dưới ánh bình minh. Scott kể anh thức dậy trước cả rạng đông vài tiếng vì mưa như trút. Trời lạnh, gió gào thét ngoài hồ thổi vào và cửa lưới nhà nghỉ đập dữ dội. Ngồi nói chuyện với một số du khách khác, anh nhận ra nhà nghỉ mình ở có kiến trúc đặc biệt để chịu được khí hậu khắc nghiệt ở Patagonia. Nhờ đó mà đồ đạc và mọi người đều an toàn và khô ráo.