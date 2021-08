Nữ nhiếp ảnh gia 25 lần đến núi lửa để chụp selfie

Tuy nhiên, cô cũng dành nhiều buổi tối để ở gần núi lửa do thời điểm này vắng khách hơn, không phải lo lắng "dính" người trong các bức ảnh. Nhưng màn đêm buông xuống cũng là thách thức với nữ nhiếp ảnh khi phải mất tới một tiếng để thiết lập mọi thứ, tìm ra vị trí và xác định hướng của máy ảnh. "Đôi khi tôi chỉ có thể chụp 5 bức ảnh, đôi khi phải chụp tới 50 bức để có được đúng thứ mình mong muốn", Anna cho biết. Trong số 25 lần đến địa điểm phun trào thì khoảng một nửa trong số đó là những lần cô trở về tay không, có thể do thời tiết khắc nghiệt, có thể do kỹ thuật hoặc đơn giản là không hài lòng với kết quả cuối cùng.