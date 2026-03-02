Người Iran phản ứng trái ngược về chiến dịch tập kích của Mỹ, Israel

Hàng chục nghìn người Iran ngày 1/3 tập trung tại trung tâm thủ đô Tehran tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, 86 tuổi, người đã thiệt mạng trong đòn không kích một ngày trước đó của Mỹ và Israel.
Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích quy mô lớn, đồng loạt nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh Iran.
Tại các quảng trường ở thủ đô Tehran, đám đông mặc đồ tối màu tụ tập tưởng niệm, giơ các biểu ngữ, chân dung ông Khamenei. Một số hô vang khẩu hiệu "cái chết cho nước Mỹ, cái chết cho Israel".
Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày để tưởng nhớ Lãnh tụ Tối cao Khamenei.
"Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đạo Hồi và cho lãnh tụ Khamenei", Hossein Dadbakhsh, sinh viên 21 tuổi ở Mashhad, nói.
Đám đông tụ tập ăn mừng tại thị trấn Galleh Dar, tỉnh Fars ngày 28/2. Video: CNN
Tuy nhiên, một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng đối lập xảy ra tại một số địa phương, khi những nhóm người tụ tập ăn mừng, bấm còi, đốt pháo sau chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel.
Theo Guardian, tại Arak, người dân đã đổ ra quảng trường mời trà nhau sau khi tin tức lan truyền. Một nhân chứng ở Mashhad, quê hương lãnh tụ Khamenei, cho biết các nhóm sinh viên đã lên xe máy diễu hành.
Nhiều người Iran hồi cuối tháng 12/2025 xuống đường biểu tình phản đối tình trạng đồng tiền mất giá và lạm phát phi mã. Chính quyền Iran đã đối phó với biểu tình bằng các biện pháp quyết liệt, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.
Cảnh tượng trái ngược tương tự cũng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Hôm 1/3, hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington để phản đối chiến dịch không kích Iran của Mỹ và Israel.
Cách đó không xa, một đám đông vẫy cờ Mỹ và Israel, bày tỏ hoan nghênh quyết định tập kích của Tổng thống Donald Trump.
Họ cũng mang theo cờ Iran với biểu tượng sư tử và mặt trời ở giữa, được sử dụng trước Cách mạng Hồi giáo 1979, cũng như chân dung Mohammad Reza Pahlavi, con trai quốc vương cuối cùng của Iran, để thể hiện ủng hộ với chiến dịch của Mỹ và Israel.
Theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos ngày 1/3, khoảng 43% người được hỏi ở Mỹ phản đối chiến dịch tấn công Iran, 27% tán thành và 29% không chắc chắn.
Người biểu tình tại Quảng trường Quốc hội, trung tâm London, Anh, ngày 28/2 giơ biểu ngữ phản đối hành động quân sự của Mỹ và Israel ở Iran.
Bên cạnh những người biểu tình phản chiến, nhiều người tại thủ đô Anh, đặc biệt là khu vực phía bắc, mang theo cờ chế độ cũ của Iran đổ ra đường ăn mừng.
Một cậu bé cầm ảnh Lãnh tụ Tối cao Khamenei, hô khẩu hiệu ủng hộ Iran tại Sanaa, Yemen ngày 1/3.
Hàng trăm người gốc Iran tụ tập ăn mừng tại Hamburg, Đức ngày 1/3, hô khẩu hiệu ủng hộ chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.
Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung cho biết sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình và đồng minh tại Vùng Vịnh nếu cần thiết, bằng cách thực hiện "các hành động phòng vệ chống lại Iran".
Một phụ nữ khui sâm panh trong đám đông tụ tập thể hiện sự ủng hộ với Mỹ và Israel, trong cuộc tuần hành tại Paris, thủ đô Pháp ngày 1/3.
Tuy nhiên, với nhiều người dân nước khác, các cuộc tập kích đáp trả qua lại giữa Mỹ, Israel với Iran đã gây ra tình cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
Nhiều gia đình tại Tel Aviv phải xuống hầm trú ẩn, mang theo chăn, đệm, đồ ăn, điện thoại, chia sẻ thông tin với nhau khi Iran liên tục phóng tên lửa đáp trả.
"Tôi muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt. Thật là một cơn ác mộng. Mọi người ngày càng thất vọng và mệt mỏi. Có nhiều gia đình có em bé và người cao tuổi ở đây", Idit Cohen, cư dân ở Tel Aviv, nói, cho biết con trai bà vừa nhận được lệnh nhập ngũ khẩn cấp.
Hành khách mắc kẹt chờ hỗ trợ tại bãi đậu xe Sân bay Quốc tế Dubai, UAE hôm 1/3.
Mỹ, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Arab Saudi và UAE đã ra tuyên bố chung lên án cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào các nước láng giềng. Các nước Vùng Vịnh tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, trong đó có lựa chọn trả đũa.
Tehran khẳng định mục tiêu là lực lượng của Washington, chứ không phải lãnh thổ các quốc gia láng giềng.
Đức Trung (Theo AFP, AP, Reuters)