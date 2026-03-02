Giới thượng lưu ở Dubai ngỡ tên lửa Iran là pháo hoa

Tên lửa Iran bị đánh chặn khi bay tới vùng trời UAE, khiến cư dân Dubai tưởng là pháo hoa.

Ngày cuối tuần ở Dubai bắt đầu như thường lệ, với người chật kín các câu lạc bộ trên bãi biển ở đảo Palm Jumeirah sáng 28/2. Dọc con đường đi bộ ven biển, thành viên các nhóm chạy bộ tập trung dưới chân những tòa tháp, ghi hình cảnh khởi động trước khi xuất phát.

Trên Instagram, thành phố hiện ra với bầu trời xanh ngắt, mặt biển phẳng lặng và dòng người mua sắm nhộn nhịp bên trong trung tâm thương mại Dubai Mall. Tuy nhiên, ở phía bên kia Vùng Vịnh, xung đột lớn nhất khu vực kể từ chiến tranh Iraq năm 2003 đang leo thang dữ dội.

Du khách đạp xe quan sát vật thể phát sáng trên bầu trời Dubai vào chạng vạng ngày 28/2. Ảnh: AP

Trong khi Mỹ và Israel đang phóng tên lửa và không phận nhiều nước Trung Đông bị đóng cửa, Dubai vẫn tiếp tục nhịp sống thường nhật. Suốt nhiều năm, thành phố này luôn quảng bá hình ảnh là nơi trú ẩn của dòng vốn và sự ổn định, tách biệt khỏi những cơn bão chính trị tại các quốc gia láng giềng. Hình ảnh này bị phá vỡ lúc mặt trời lặn.

Trời nhá nhem tối, máy bay không người lái và tên lửa Iran bắt đầu tiếp cận các quốc gia Vùng Vịnh để trả đũa. Hệ thống phòng không tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Arab Saudi và Bahrain, đã kích hoạt để đáp trả. Tên lửa đánh chặn vạch những vệt sáng lòa trên bầu trời đêm.

Nhiều du khách bất ngờ. Không có còi báo động không kích. Trong khi cư dân có số điện thoại địa phương bắt đầu nhận được cảnh báo, những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lúc đầu chúng tôi ngỡ là pháo hoa", Natalia Veremeenko, người đang lưu trú gần Fairmont The Palm, khu nghỉ dưỡng 5 sao mà lối vào đã bốc cháy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái, nói.

Veremeenko ban đầu tưởng rằng vụ cháy do sự cố nào đó. Vài phút sau, đường phố đông đúc trở lại. "Họ dọn dẹp mọi thứ rất nhanh", cô nói.

Một bãi biển công cộng ở Dubai vắng vẻ vào ngày 1/3. Ảnh: AP

Đám đông tụ tập như thường lệ quanh các đài phun nước bên ngoài Dubai Mall để xem trình diễn ánh sáng như thường lệ. Nhưng bầu không khí này không kéo dài.

Tối muộn hôm đó, hỏa hoạn và những cột khói dày đặc bốc lên ở sân bay Dubai và Abu Dhabi sau khi mảnh vỡ máy bay không người lái rơi trúng các địa điểm này, khiến một người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Chính quyền sau đó xác nhận thêm hai trường hợp tử vong vào ngày 1/3.

Khói bốc lên từ khu vực cảng Jebel Ali ở Dubai, cảng nhộn nhịp thứ 9 thế giới và là cảng đông đúc nhất Trung Đông, nơi một bến tàu bốc cháy. Khách sạn Burj Al Arab hình cánh buồm, một trong số các biểu tượng của Dubai, xảy ra một vụ cháy vì mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống.

Hiện chưa rõ các khách sạn và biểu tượng kinh tế của UAE bị tấn công là do Iran cố ý nhắm tới, hay chỉ là mục tiêu ngoài ý muốn trong khi Tehran đang nhắm vào quân đội Mỹ.

Nhưng đối với UAE, các cuộc tấn công đã làm rạn nứt danh tiếng thân thiện với kinh doanh mà các quốc gia Vùng Vịnh dành nhiều năm gây dựng. Đa số cư dân Dubai là người nước ngoài. Họ đến đây sinh sống vì cam kết đảm bảo an toàn cũng như chính sách thu thuế thấp của thành phố.

Giới thượng lưu ở Dubai ngỡ tên lửa Iran là pháo hoa Du khách trú ẩn tại hầm khách sạn ở Dubai sau khi Iran triển khai tấn công các quốc gia Vùng Vịnh hôm 28/2. Video: X/Mario Nawfal

Đêm xuống, nhiều khách sạn sang trọng đã đưa khách từ các phòng lộ thiên và sân thượng trống trải tới bãi đậu xe ngầm và hành lang nội bộ. Cảnh tượng này giống với hình ảnh thường thấy ở Ukraine, dù vẫn mang vẻ hào nhoáng đặc trưng của Dubai.

"Tình trạng khẩn cấp, nhưng vẫn phải thời trang", một blogger phong cách sống người Nga viết, đăng ảnh mặc bộ đồ ngủ lụa trong tầng hầm của một khách sạn.

Yekaterina, cư dân người Nga ở Dubai, cho biết ban đầu "hoảng loạn" khi nhận được tin nhắn lúc nửa đêm trên điện thoại yêu cầu tìm nơi trú ẩn. Tại bãi đỗ xe, cô nhận được tin đồn rằng Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, đã bị tấn công. Dù tin tức này sau đó được đính chính, nó vẫn lột tả tâm trạng bất ổn của cư dân thành phố trong đêm.

Đến sáng 1/3, chính quyền nhanh chóng hành động để xoa dịu lo ngại, trấn an cư dân và du khách rằng tình hình đã được kiểm soát, cam kết hoàn trả tiền vé máy bay cho những người bị ảnh hưởng.

Hệ thống phòng không của UAE dường như đã hoạt động hiệu quả. Bộ Quốc phòng UAE ghi nhận 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái đã phóng về phía lãnh thổ UAE nhưng phần lớn bị đánh chặn.

"Bây giờ bạn có thể quay lại bình thường. UAE an toàn 100%. Cuộc sống và kinh doanh vẫn tiếp tục như bình thường", nhà bình luận người UAE Amjad Taha viết trên X.

Một số KOL (người có tầm ảnh hưởng) phương Tây sống tại Dubai cho hay chuyển đến đây sinh sống để thoát khỏi các thành phố châu Âu đầy tội phạm và thuế cao, đã nhanh chóng lặp lại thông điệp trên.

"Lời chào từ một buổi đi dạo cùng chó rất thư giãn tại thành phố tốt nhất và an toàn nhất thế giới", Joule Sullivan, người Australia sống tại Dubai, nói với nửa triệu người theo dõi trên Instagram. "Xin lỗi những người ghét chúng tôi. Dubai vẫn là thành phố tuyệt vời nhất thế giới".

Tuy nhiên, trong bối cảnh Israel và Iran chưa tỏ ý hạ nhiệt leo thang và trong kho vũ khí của Tehran vẫn còn hàng nghìn máy bay không người lái, chưa rõ niềm tin này tồn tại được bao lâu.

Hành khách mắc kẹt tại sân bay quốc tế Dubai chờ hỗ trợ ngày 1/3. Ảnh: AP

Các sân bay vẫn đóng cửa, hàng chục nghìn du khách mắc kẹt mà không rõ bao giờ các chuyến bay hoạt động trở lại. Sáng 1/3, du khách ở Dubai bắt đầu nhận tin nhắn từ chính quyền, kêu gọi ở yên tại chỗ và chờ hướng dẫn. Một số người tỏ ra kiên định và sẽ tiếp tục lịch trình đã định.

"Tôi vẫn dự định đến Dubai Mall để mua sắm hôm nay", Veremeenko nói. "Tôi hy vọng tất cả những chuyện này sẽ sớm qua".

Hồng Hạnh (Theo Guardian)