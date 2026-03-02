Ông Trump: Chiến dịch tấn công Iran có thể kéo dài 4-5 tuần

Tổng thống Trump dự đoán chiến dịch ở Iran kéo dài khoảng 4-5 tuần, khẳng định Mỹ và Israel "không có khó khăn" khi duy trì cuộc chiến.

"Đây là quá trình kéo dài khoảng 4 tuần hoặc ngắn hơn. Chúng tôi dự tính mất khoảng từng ấy thời gian, vì Iran là một quốc gia rộng lớn với tiềm lực quân sự mạnh", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail ngày 1/3.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với New York Times, ông nói rằng Mỹ và Israel có thể giữ cường độ tấn công hiện nay "trong 4-5 tuần". Ông khẳng định Lầu Năm Góc vẫn duy trì đủ lực lượng, tên lửa và bom để tiếp tục cuộc tấn công quân sự "nếu cần thiết", đánh giá chiến dịch hiện tại của Mỹ và Israel tại Iran sẽ "không gặp khó khăn".

"Chúng ta có lượng đạn dược khổng lồ. Các bạn biết đấy, chúng ta có đạn dược được cất giữ khắp nơi trên thế giới, ở nhiều quốc gia khác nhau", Tổng thống nói.

Ông Trump cho biết thêm rằng ông không ngạc nhiên trước những gì đã xảy ra trong chiến dịch ở Iran cho đến nay. "Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngoại trừ việc chúng ta đã hạ toàn bộ lãnh đạo của họ, nhiều hơn rất nhiều so với dự kiến. Có vẻ là 48 người", Tổng thống Mỹ nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng xác nhận rằng giới chức Iran muốn đàm phán với ông và ông đã đồng ý, nhưng chưa tiết lộ các cuộc thảo luận như vậy có diễn ra sớm hay không.

"Họ muốn nói chuyện, nhưng tôi đã trả lời rằng lẽ ra họ nên muốn đàm phán từ tuần trước chứ không phải tuần này", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 27/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cũng đưa ra một số viễn cảnh về cách thức chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới ở Iran. Trong số các lựa chọn có đề xuất tương tự chiến dịch ở Venezuela, trong đó chỉ loại bỏ lãnh đạo cao nhất, còn phần lớn chính phủ vẫn tại vị, nhưng "sẵn sàng hợp tác thực tế hơn" với Mỹ.

Trước đó, Iran tuyên bố một ủy ban lâm thời sẽ điều hành đất nước cho đến khi người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao được lựa chọn.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Mỹ tuyên bố 48 lãnh đạo và chỉ huy quân đội Iran đã thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Tehran khẳng định mục tiêu là lực lượng của Washington, chứ không phải lãnh thổ các quốc gia láng giềng.

Ngọc Ánh (Theo CBS, CNN, AA)