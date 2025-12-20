Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025

TP HCMHoa hậu Mỹ Yolina Lindquist vượt qua 70 thí sinh khắp thế giới giành chiến thắng cuộc thi Miss Cosmo sau gần một tháng tranh tài.

Giây phút MC Đức Bảo và Bonang Matheba (người Nam Phi) công bố tân hoa hậu tối 20/12, Yolina Lindquist vỡ òa cảm xúc. Cô nhận vương miện từ đương kim hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari và phần thưởng 100.000 USD tiền mặt.

Yolina Lindquist trong giây phút đăng quang. Ảnh: Missosology

Yolina Lindquist 22 tuổi, cao 1,74 m, tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Southern Illinois. Cô là người sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối bệnh nhân ung thư. Người đẹp hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia.

Yolina Lindquist trong bộ ảnh chân dung do ban tổ chức thực hiện ở chặng đầu cuộc thi.

Chiến thắng của Yolina Lindquist nhận được sự ủng hộ lớn. Sáng 20/10, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa ra bảng dự đoán cuối, xếp Yolina Lindquist ở vị trí đầu tiên. Tại các vòng thử thách trước đó, cô thể hiện phong độ ổn định, gây chú ý với nụ cười sáng. Người đẹp Mỹ còn chiếm cảm tình của khán giả khi chủ động giao tiếp bằng tiếng Việt với những câu chào hỏi đơn giản. Fan Việt gọi cô với biệt danh "Ngọc Na". Trong đêm bán kết tối 17/12, Yolina cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn và nằm trong nhóm thí sinh tỏa sáng.

Danh hiệu á hậu trao cho người đẹp của Philippines - Chelsea Fernandez. Cô 25 tuổi, học ngành phát thanh truyền hình tại Cao đẳng Quỹ phát triển châu Á. Mỹ nhân từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn cầu Philippines 2022. Chelsea nằm trong top ứng viên tiềm năng từ khi cuộc thi khởi động. Cô là thí sinh nhận được lượng bình chọn lớn nhất của khán giả và đoạt giải phụ Trang phục dạ hội đẹp nhất.

Top 5 Miss Cosmo 2025, từ trái qua gồm người đẹp của Philippines, Brazil, Mỹ, Panama, Myanmar.

Sự kiện diễn ra ở không gian ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, bên bờ sông Sài Gòn, hút gần 20.000 khán giả. AXN - kênh giải trí tổng hợp phát sóng toàn cầu. Trên sóng livestream ở YouTube, có thời điểm chương trình hút hơn 650.000 người xem cùng lúc.

Đêm chung kết diễn ra sôi động trên sân khấu đầu tư lớn về âm thanh, ánh sáng. Các tiết mục âm nhạc của ca sĩ Jessi (Hàn Quốc), Hồ Ngọc Hà, Hương Giang khuấy động không khí. Sau màn trao vương miện là chương trình ca nhạc với tiết mục của các ca sĩ Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Văn Mai Hương và nhóm nhạc Kpop TEMPEST.

Các thí sinh trong màn đồng diễn mở đầu chung kết.

Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp thế giới.

Mùa hai, ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt. Ba tuần qua, thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, diễn thời trang tại Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP HCM.

Hội đồng giám khảo gồm bà Paula Shugart - Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, cựu Chủ tịch Miss Universe, ông Phạm Sanh Châu - Tổng Giám đốc Vận hành Khu vực châu Á của một tập đoàn, ông George Chien - đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành KC Global Media, Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, Olivia Yacé - Hoa hậu Thế giới châu Phi 2022, Doanh nhân Ali Aslan và Nguyễn Hoàng Vũ.

Tân Cao

Ảnh: Kiếng Cận