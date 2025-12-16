Mỹ nhân Bờ Biển Ngà đến Việt Nam

TP HCMOlivia Yacé, người Bờ Biển Ngà, từng bỏ danh hiệu tại Miss Universe 2025, được fan chào đón khi đến Việt Nam chấm thi Miss Cosmo.

Người đẹp đáp sân bay Tân Sơn Nhất sáng 16/12 trong trang phục thanh lịch. "Tôi hạnh phúc khi đến Việt Nam lần này trong vai trò mới", cô nói.

'Á hậu Miss Universe bỏ danh hiệu' gây chú ý khi đến Việt Nam Không khí đón Olivia Yacé ở sân bay.

Tại sân bay, Olivia Yacé catwalk trong tiếng cổ vũ của nhiều người. Sau đó, cô lên xe về khách sạn để chuẩn bị chấm vòng phỏng vấn kín. Mỹ nhân cho biết đã tìm hiểu hồ sơ, đọc qua dự án của 73 thí sinh lúc ngồi trên máy bay.

Olivia Yacé khi đến Việt Nam.

Olivia Yacé là giám khảo cuối cùng được công bố, tối 13/12. Hàng chục chuyên trang sắc đẹp như Sash Factor, Missosology, Pageant Talk, Pageant Trend đăng tải thông tin, hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, tương tác. Ông Trần Việt Bảo Hoàng - trưởng ban tổ chức Miss Cosmo - nói Olivia Yacé hội tụ kinh nghiệm, sức ảnh hưởng để ngồi vào "ghế nóng".

Olivia Yacé ở hậu trường trang điểm chuẩn bị chấm thi Miss Cosmo Tại hoạt động đầu tiên, Olivia Yacé được chuyên gia Quân Nguyễn, Pu Lê trang điểm và làm tóc.

Tại chung kết Miss Universe hồi tháng 11 ở Thái Lan, Olivia Yacé đoạt á hậu 4 và giải phụ Miss Universe Africa & Oceania - Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và Đại Dương. Ba ngày sau cuộc thi, cô tuyên bố bỏ danh hiệu vì cảm thấy không phù hợp. Mỹ nhân cho biết quá trình tham gia sân chơi giúp cô nhận ra khả năng vượt qua nghịch cảnh và theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, để tiếp tục con đường riêng, cô phải giữ vững những giá trị cốt lõi gồm sự tôn trọng, phẩm giá, tính xuất sắc và cơ hội bình đẳng. "Tôi đã cống hiến bằng sự tận tâm, kiên cường, kỷ luật và quyết tâm. Nhưng nếu phát huy hết tiềm năng, tôi phải giữ vững các nguyên tắc và giá trị cho con đường mình chọn", cô nói trong bài thông báo.

Olivia Yacé đưa ra quyết định giữa bối cảnh Miss Universe vướng tai tiếng về khâu tổ chức, người chiến thắng không được ủng hộ. Tân hoa hậu Fatima Bosch, 25 tuổi, người Mexico bị tố mua giải nhưng phủ nhận.

Olivia Yacé, 27 tuổi, là người mẫu, nhà hoạt động xã hội, tốt nghiệp ngành Marketing tại Loyola Marymount University (Mỹ). Cô đoạt á hậu 2 Miss World 2021, được ví von là "ngọc trai đen" bởi nhan sắc cuốn hút, chiều cao 1,8 m. Mỹ nhân thuyết phục các chuyên gia nhan sắc về bản lĩnh sân khấu, khả năng trình diễn, ứng xử.

Harnaaz Sandhu gây chú ý khi đến Việt Nam làm giám khảo Hoa hậu Harnaaz Sandhu tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cùng thời điểm, Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021 - đáp chuyến bay từ Ấn Độ đến Việt Nam để chấm thi Miss Cosmo. Nhiều giám khảo quốc tế khác như bà Paula Shugart - cựu chủ tịch Miss Universe, ông George Chien - Chủ tịch kiêm CEO KC Global Media Entertainment cũng có mặt ở TP HCM để đồng hành ban tổ chức, thí sinh.

Giám khảo Paula Shugart đến TP HCM ngày 15/12.

Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp thế giới. Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 tuổi, người Indonesia, đăng quang cuộc thi hồi tháng 10/2024.

Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon cho mùa hai, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt. Hai tuần qua, thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, diễn thời trang tại Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP HCM.

Chung kết diễn ra ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, TP HCM vào ngày 20/12 với sức chứa khoảng 20.000 khán giả, AXN - kênh giải trí tổng hợp sẽ phát sóng toàn cầu chương trình.

