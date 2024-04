Nhóm nhạc Hàn TEMPEST làm concert đầu tiên tại TP HCM

Nhóm TEMPEST - có thành viên người Việt - sẽ có live concert đầu tiên trong sự nghiệp tại TP HCM, vào ngày 15/6.

Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu World premiere: The first ever live 2024 Tempest concert T-OUR: TEMPEST Voyage. Vé được mở bán vào ngày 11/5, còn danh sách bài hát, giá vé, sơ đồ chỗ ngồi được cập nhật trong thời gian tới.

Nhóm nhạc TEMPEST, có thành viên người Việt Hanbin - Ngô Ngọc Hưng (hàng dưới, phải). Ảnh: Yuehua Entertainment

"Êkíp nghiên cứu kỹ lưỡng về địa điểm và nhiều khâu trước khi tổ chức chương trình tại TP HCM. Chúng tôi hy vọng live concert đáp ứng được mục tiêu về doanh thu lẫn hiệu ứng khán giả", đại diện ban tổ chức nói.

Giữ vai trò nhà sản xuất chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định việc TP HCM là điểm bắt đầu cho live concert đầu tiên của một nhóm nhạc Kpop góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm hẹn nghệ thuật mới trong khu vực.

Hồi tháng 12/2023, TEMPEST từng lần đầu đến TPHCM tham gia Lễ hội âm nhạc Quốc tế HOZO, sự kiện âm nhạc thu hút hàng nghìn khán giả.

Thông tin TEMPEST quay lại TPHCM biểu diễn khiến không ít fan hào hứng. Trên diễn đàn người hâm mộ của nhóm, một tài khoản viết: "Nhiều nhóm Kpop thường tổ chức live concert đầu tiên tại quê nhà, nhưng họ lựa chọn Việt Nam. TP HCM có nóng cách mấy thì tôi cũng đến". Một người khác bình luận: "Mong Hanbin Ngô Ngọc Hưng sẽ thể hiện nhiều ca khúc tiếng Việt".

Hanbin hát 'Một con vịt' Hanbin hát "Một con vịt" (Kim Duyên). Video: MBC

TEMPEST thành lập vào tháng 3/2022, gồm bảy thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Trong đó́, thành viên Habin - 26 tuổi, quê Yên Bái - được khán giả chú ý vì từng tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment, công ty quản lý nhóm BTS.

Giọng ca trẻ liên tục nằm trong top thí sinh có lượng bình chọn cao, gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai, vũ đạo tốt. Hanbin bị loại trước thềm chung kết, vuột cơ hội gia nhập nhóm nhạc nam Enhypen - ra mắt hồi tháng 11/2020. Sau đó, ca sĩ đầu quân làm thực tập sinh ở Yuehua Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ Choi Ye Na, Cho Seung Youn, Everglow, diễn viên Lee Do Hyun. Hiện nghệ sĩ đảm nhận vị trí hát và nhảy chính của TEMPEST.

MV Vroom Vroom của TEMPEST MV "Vroom Vroom" của TEMPEST (Hanbin áo đỏ ở 0:10). Video: Yuehua Entertainment

Sau hơn hai năm ra mắt, nhóm đoạt nhiều giải thưởng ở lễ trao giải âm nhạc Hàn như Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022, MAMA 2023.

Quế Chi