Dung mạo mỹ nhân Ấn Độ sau 5 năm đăng quang Miss Universe

Video tám giây về màn xuất hiện của Harnaaz Sandhu trên sân khấu bán kết Miss Cosmo 2025, tối 17/12 ở TP HCM, hút hàng triệu lượt xem. Pageant Aficionado dùng cụm từ "xinh đẹp tuyệt vời" để nhận xét về màn trở lại của mỹ nhân trên "ghế nóng" cuộc thi.
Cô hóa nữ thần trong thiết kế phong cách gợi cảm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Nhà mốt sử dụng chất liệu ánh kim, phom dáng đuôi cá, phần xẻ tà cao giúp tôn chiều cao 1,75 m. Điểm nhấn là hàng trăm chiếc lông vũ đính kết thủ công, mang lại cảm giác mềm mại khi di chuyển.
Cô hóa nữ thần trong thiết kế phong cách gợi cảm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Nhà mốt sử dụng chất liệu ánh kim, phom dáng đuôi cá, phần xẻ tà cao giúp tôn chiều cao 1,75 m. Điểm nhấn là hàng trăm chiếc lông vũ đính kết thủ công, mang lại cảm giác mềm mại khi di chuyển.
Cựu Miss Universe tạo dáng ở hậu trường. So với diện mạo cách đây hai năm, Harnaaz Sandhu có hình thể thon gọn với eo "con kiến", gương mặt góc cạnh.
Cựu Miss Universe tạo dáng ở hậu trường. So với diện mạo cách đây hai năm, Harnaaz Sandhu có hình thể thon gọn với eo "con kiến", gương mặt góc cạnh.
Harnaaz Sandhu cùng sáu giám khảo cuộc thi tại sự kiện, trong đó có bà Paula Shugart (giữa) - cựu chủ tịch Miss Universe, á hậu 2 Miss World 2021 - Olivia Yacé (thứ hai từ trái sang), người Bờ Biển Ngà.
Harnaaz Sandhu cùng sáu giám khảo cuộc thi tại sự kiện, trong đó có bà Paula Shugart (giữa) - cựu chủ tịch Miss Universe, á hậu 2 Miss World 2021 - Olivia Yacé (thứ hai từ trái sang), người Bờ Biển Ngà.
Harnaaz Sandhu mặc tối giản khi đáp sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16/12.
Hoa hậu từng gây chú ý truyền thông quốc tế, diễn đàn sắc đẹp quanh vấn đề tăng cân. Công chúng bắt đầu thấy Harnaaz thay đổi diện mạo khi xuất hiện trên sân khấu chung kết Miss Universe 2022. Hình ảnh của hoa hậu tại hàng loạt sự kiện sau đó cũng gây tranh luận. Thời điểm đó, cô cho biết phải đối mặt căn bệnh celiac (không dung nạp gluten) gây ảnh hưởng đến việc tiêu hóa, dễ tăng cân. Sự việc khiến cô bị body shaming (chỉ trích ngoại hình), từng suy sụp, nhiều lần bật khóc.
Harnaaz Sandhu mặc tối giản khi đáp sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16/12.
Hoa hậu từng gây chú ý truyền thông quốc tế, diễn đàn sắc đẹp quanh vấn đề tăng cân. Công chúng bắt đầu thấy Harnaaz thay đổi diện mạo khi xuất hiện trên sân khấu chung kết Miss Universe 2022. Hình ảnh của hoa hậu tại hàng loạt sự kiện sau đó cũng gây tranh luận. Thời điểm đó, cô cho biết phải đối mặt căn bệnh celiac (không dung nạp gluten) gây ảnh hưởng đến việc tiêu hóa, dễ tăng cân. Sự việc khiến cô bị body shaming (chỉ trích ngoại hình), từng suy sụp, nhiều lần bật khóc.
Mỹ nhân tạo dáng, catwalk khi đến TP HCM.
Missosology tổng hợp hình ảnh thay đổi ngoại hình của Harnaaz Sandhu từ 2022 đến nay, gọi đây là màn "phượng hoàng tái sinh".
Chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn, Pu Lê nói ngỡ ngàng khi gặp lại Harnaaz Sandhu tại buổi trang điểm và làm tóc cho cô, hôm 16/10. Họ chọn son nâu trầm, nhấn vào mắt, môi và đánh phồng tóc, tôn lên nét quyến rũ của người đẹp. "Cô ấy vẫn ngọt ngào và đầy cuốn hút", Quân Nguyễn nói.
Chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn, Pu Lê nói ngỡ ngàng khi gặp lại Harnaaz Sandhu tại buổi trang điểm và làm tóc cho cô, hôm 16/10. Họ chọn son nâu trầm, nhấn vào mắt, môi và đánh phồng tóc, tôn lên nét quyến rũ của người đẹp. "Cô ấy vẫn ngọt ngào và đầy cuốn hút", Quân Nguyễn nói.
Cô hiện đắt show quảng cáo, làm đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm.
Hindustan Times, Financial Express gần đây có những bài viết nhận xét Harnaaz lấy lại dáng, thần thái tự tin hơn, nhất là khi chuẩn bị cho vai diễn trong Baaghi 4 của Bollywood.
Hindustan Times, Financial Express gần đây có những bài viết nhận xét Harnaaz lấy lại dáng, thần thái tự tin hơn, nhất là khi chuẩn bị cho vai diễn trong Baaghi 4 của Bollywood.
Times of India nói việc chuyển sang ăn uống lành mạnh, bao gồm chế độ không gluten, kết hợp nhiều hình thức tập luyện thể thao là yếu tố giúp cô sớm lấy lại dáng. NDTV viết mỹ nhân nghiêm túc với MMA, kickboxing và các bài rèn luyện khác, không chỉ để giảm cân mà còn xây dựng sức mạnh, thể lực và kỷ luật, truyền cảm hứng đến người khác.
Times of India nói việc chuyển sang ăn uống lành mạnh, bao gồm chế độ không gluten, kết hợp nhiều hình thức tập luyện thể thao là yếu tố giúp cô sớm lấy lại dáng. NDTV viết mỹ nhân nghiêm túc với MMA, kickboxing và các bài rèn luyện khác, không chỉ để giảm cân mà còn xây dựng sức mạnh, thể lực và kỷ luật, truyền cảm hứng đến người khác.
Miss Universe 2021 tại phòng gym.
Hoa hậu từng nhấn mạnh con người bên trong quan trọng hơn vẻ ngoài. Cô luôn học cách cư xử với người khác và giữ niềm tin vào bản thân. Harnaaz cho rằng phụ nữ nên đón nhận những khuyết điểm thay vì chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp do người khác đặt ra, theo People.
Harnaaz Sandhu, 25 tuổi, cao 1,75 m. Năm 2021, cô vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Chiến thắng của cô được nhận xét thuyết phục bởi sắc vóc, ứng xử vượt trội. Mỹ nhân hiện có hơn bốn triệu người theo dõi trên Instagram.
Hoa hậu từng nhấn mạnh con người bên trong quan trọng hơn vẻ ngoài. Cô luôn học cách cư xử với người khác và giữ niềm tin vào bản thân. Harnaaz cho rằng phụ nữ nên đón nhận những khuyết điểm thay vì chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp do người khác đặt ra, theo People.
Harnaaz Sandhu, 25 tuổi, cao 1,75 m. Năm 2021, cô vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Chiến thắng của cô được nhận xét thuyết phục bởi sắc vóc, ứng xử vượt trội. Mỹ nhân hiện có hơn bốn triệu người theo dõi trên Instagram.
Tân Cao
Ảnh, video: Miss Cosmo, Instagram Harnaaz Sandhu