Dung mạo mỹ nhân Ấn Độ sau 5 năm đăng quang Miss Universe

Hoa hậu từng nhấn mạnh con người bên trong quan trọng hơn vẻ ngoài. Cô luôn học cách cư xử với người khác và giữ niềm tin vào bản thân. Harnaaz cho rằng phụ nữ nên đón nhận những khuyết điểm thay vì chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp do người khác đặt ra, theo People.

Harnaaz Sandhu, 25 tuổi, cao 1,75 m. Năm 2021, cô vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Chiến thắng của cô được nhận xét thuyết phục bởi sắc vóc, ứng xử vượt trội. Mỹ nhân hiện có hơn bốn triệu người theo dõi trên Instagram.