Ngừng nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của công ty chồng Mailisa

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare, của chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa, trong 6 tháng.

Quyết định này được Cục Quản lý Dược đưa ra hôm 26/11, sau một ngày thông báo thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan Mailisa.

Lý do tạm ngừng là Công ty MK Skincare không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại công ty, vi phạm quy định của Bộ Y tế. Thiếu PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.

Khi hết thời hạn ngừng tiếp nhận, công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét tiếp nhận hồ sơ trở lại.

Một số sản phẩm trong số 162 loại bị thu hồi. Ảnh: Chụp màn hình

Từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare - do ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Phan Thị Mai còn gọi Mailisa) làm chủ sở hữu, được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Đến ngày 17/11, công ty này còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm còn hiệu lực.

Bà Mai (biệt danh Mailisa) là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên. Ngoài hoạt động kinh doanh liên quan tới thẩm mỹ, Mailisa còn bán nhiều mỹ phẩm. Trong đó, bộ sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu phân phối độc quyền tại Việt Nam. Trên website của Mailisa, các sản phẩm này được chào bán với giá từ 120.000 đồng đến 2.700.000 đồng.

5 ngày trước, vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt với cáo buộc buôn lậu. Trước đó, Cục Dược yêu cầu các địa phương lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK của Công ty MK Skincare.

Lê Nga