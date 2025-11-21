Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, chủ chuỗi 17 chi nhánh Mailisa trên cả nước, bị bắt với cáo buộc buôn lậu.

Ngày 21/11, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết vừa khởi tố, tạm giam bà Mai và ông Khánh để điều tra tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trong vụ án, 5 người khác bị khởi tố là Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare, Vương Phượng Nghi, Giám đốc, Võ Hoài Sơn, Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn, Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Theo C03, từ 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Bà Mai sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 03/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Vợ chồng Mai Lisa và chồng là Hoàng Kim Khánh. Ảnh: FBVN

Bà Phan Thị Mai, 50 tuổi, hay còn gọi là Mai Lisa, là một doanh nhân gốc Hà Tĩnh, từng khởi nghiệp bằng nghề cắt tóc, trang điểm. Từ một tiệm nhỏ ở trên đường Huỳnh Văn Bé, TP HCM, bà cùng người chồng kém 10 tuổi là Hoàng Kim Khánh đã gây dựng lên thương hiệu Mailisa thành chuỗi có 17 chi nhánh.

Ngoài kinh doanh, vợ chồng bà Mai được công chúng chú ý bởi hình ảnh "dàn siêu xe" triệu USD và tích cực từ thiện, trao tiền, quà cho người nghèo, đồng bào bị lũ lụt. Trên trang cá nhân Facebook có hơn 1,7 triệu người theo dõi, bà thường chia sẻ về hoạt động từ thiện và lối sống đầy sang trọng của hai vợ chồng.

Hồi tháng 3, trong sự kiện tại Đà Nẵng do Mailisa tổ chức, đoàn xe của hai vợ chồng bà vượt đèn đỏ, bị Cảnh sát giao thông xử phạt. Bà Mai sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm và khẳng định mình luôn tôn trọng pháp luật.

Công an khám xét chi nhánh Mailisa. Ảnh: Phạm Dự

Hệ thống Mailisa của bà nhiều lần bị phản ánh về quảng cáo quá mức, sử dụng hình ảnh khách hàng không được phép và bán sản phẩm không đúng công dụng công bố. Một chi nhánh từng bị xử phạt hành chính do quảng cáo mỹ phẩm có dấu hiệu gây hiểu nhầm là thuốc. Cơ quan quản lý thị trường cũng từng kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục sai phạm trong khâu ghi nhãn và công bố sản phẩm.

Bà Mai luôn khẳng định doanh nghiệp hoạt động minh bạch và "đóng thuế 10-20 tỷ đồng mỗi tháng", tất cả sản phẩm phân phối đều có giấy phép của Bộ Y tế, được nhập khẩu chính hãng, không có "kem trộn" hay hàng trôi nổi.

Mới đây nhất, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, yêu cầu các địa phương lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK của công ty MK SKINCARE liên quan thẩm mỹ viện Mailisa.

Công an thu nhiều thùng tài liệu ở cơ sở Mailisa ở Hà Nội, hôm 13/11. Ảnh: Phạm Dự

Trước đó, sáng 13/11, cảnh sát đồng loạt khám xét chuỗi chi nhánh Mailisa trên cả nước. Tại TP HCM, công an có mặt tại tòa nhà trên đường Huỳnh Văn Bánh, nơi đặt trụ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP HCM. Hoạt động thường nhật của cơ sở này bị tạm ngưng, nhiều cán bộ làm việc bên trong.

Tại Hà Nội, từ hơn 9h, tổ công tác cũng bất ngờ xuất hiện tại tòa nhà Mailisa trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô. Cảnh sát cơ động túc trực xung quanh, trước cửa ra vào, để thực hiện công việc bên trong. Những khách hàng có ý định vào đều được yêu cầu rời đi với lý do "cơ sở đóng cửa hôm nay".

Cùng lúc, nhiều ôtô biển xanh cũng có mặt tại biệt thự 4.000 m2 tại Khu dân cư Thới An (quận 12 cũ) của vợ chồng bà Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh (chủ chuỗi 17 chi nhánh Mailisa trên cả nước). Sau nhiều giờ làm việc, lực lượng chức năng đưa ra xe hàng chục thùng carton tài liệu.

Trong ngày 13/11, công an cũng làm việc tại các chi nhánh Mailisa ở Đăk Lăk, Cần Thơ, Nha Trang...