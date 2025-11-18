Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, yêu cầu các địa phương lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK của công ty MK SKINCARE liên quan thẩm mỹ viện Mailisa.

Mẫu sản phẩm những nhãn hiệu này được Sở Y tế địa phương lấy trên cả nước, trong đó tập trung sản phẩm làm trắng da, mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc trẻ em. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy mẫu tại các đầu mối lớn và sàn thương mại điện tử. Hai Viện này cũng hỗ trợ các Trung tâm kiểm nghiệm địa phương trong trường hợp nghi ngờ mẫu chứa chất cấm, vượt quá giới hạn nồng độ, hàm lượng...

Theo Cục Quản lý Dược, việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng đang xác minh các dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa. Ngoài ra, một số sản phẩm thuộc các nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare ở TP HCM chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và nhập khẩu có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, có nội dung gây hiểu lầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu công ty này cung cấp thông tin về kết quả kiểm nghiệm và Hồ sơ thông tin sản phẩm đối với 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố.

Các sản phẩm Doctor Magic quảng cáo trên website của Mailisa. Ảnh chụp màn hình

5 ngày trước, công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước như ở Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Nha Trang, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... Bà Phan Thị Mai (biệt danh Mailisa) là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên. Ngoài hoạt động kinh doanh liên quan tới thẩm mỹ, Mailisa còn bán nhiều mỹ phẩm. Trong đó, bộ sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu phân phối độc quyền tại Việt Nam. Hiện trên website của Mailisa, các sản phẩm này vẫn đang được chào bán với giá từ 120.000 đồng đến 2.700.000 đồng.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare được thành lập tháng 9/2017, do ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) làm chủ sở hữu, tổng giám đốc và người đại diện pháp luật.

Lê Nga