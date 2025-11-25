Thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa.

Quyết định được Cục đưa ra chiều 25/11 sau 4 ngày vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt với cáo buộc buôn lậu. Trước đó, cơ quan này yêu cầu các địa phương lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK của Công ty MK Skincare liên quan thẩm mỹ viện Mailisa.

Việc thu hồi là do doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), theo Cục Quản lý Dược. Thiếu PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.

MK Skincare được yêu cầu thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả về; thực hiện biệt trữ và bảo quản các lô sản phẩm vi phạm cho đến khi có quyết định tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền. Sở Y tế TP HCM giám sát công ty MK Skincare thu hồi sản phẩm.

Các địa phương tiếp nhận báo cáo từ cơ sở kinh doanh, người sử dụng, phối hợp xử lý đơn vị vi phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật nếu phát hiện dấu hiệu hình sự. Báo cáo thu hồi gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12.

Các sản phẩm Doctor Magic quảng cáo trên website của Mailisa. Ảnh chụp màn hình

Từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare - do ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Phan Thị Mai còn gọi Mailisa) làm chủ sở hữu, được Cục Quản lý Dược tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Đến ngày 17/11, công ty này còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm còn hiệu lực.

Bà Mai (biệt danh Mailisa) là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên. Ngoài hoạt động kinh doanh liên quan tới thẩm mỹ, Mailisa còn bán nhiều mỹ phẩm. Trong đó, bộ sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu phân phối độc quyền tại Việt Nam. Trên website của Mailisa, các sản phẩm này được chào bán với giá từ 120.000 đồng đến 2.700.000 đồng.

Việc cấp phép mỹ phẩm hiện nay thế nào?

Theo Cục Quản lý Dược, hiện cả nước có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm được tiếp nhận công bố, trong đó Cục tiếp nhận khoảng 150.000 sản phẩm nhập khẩu, còn lại do các Sở Y tế công bố với sản phẩm sản xuất trong nước.

Việc tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên và Thông tư số 06 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Theo đó, cơ sở công bố mỹ phẩm nhập khẩu cần cung cấp cho cơ quan quản lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến các tài liệu sau: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên, địa chỉ cơ sở công bố, tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu, thành phần công thức, tính năng, công dụng); Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả cũng như chất lượng sản phẩm. Hằng năm, các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thanh kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu hành sản phẩm.

Mỗi năm, Cục Quản lý Dược kiểm tra khoảng 20-30 cơ sở, các Sở Y tế kiểm tra khoảng 300 cơ sở. Trong năm 2025, tính đến ngày 17/11, Cục đã kiểm tra 35 cơ sở (12 theo kế hoạch, 23 đột xuất) và xử phạt 11 cơ sở tổng số tiền hơn một tỷ đồng.

Lê Nga