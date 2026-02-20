Ngồi yên xe nóng có ảnh hưởng tinh binh?

Có phải ngồi yên xe bị nóng sẽ ảnh hưởng chất lượng tinh trùng, khó có con không, thường chạy xe đường dài thì phòng thế nào? (Quốc Thịnh, 30 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới như căng thẳng và stress kéo dài, hút thuốc lá, tiếp xúc với hóa chất, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, mắc bệnh tình dục, hay nhiễm virus HPV... Ngồi trên yên xe máy nóng cũng là yếu tố được các nghiên cứu chứng minh có ảnh hưởng đến chất lượng tinh binh. Lý do là, nhiệt độ tối ưu của tinh hoàn cần thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 2-4 độ C. Mỗi lần nhiệt độ tinh hoàn tăng lên 1 độ C dẫn đến giảm 14% khả năng sinh tinh.

Da ở vùng bìu mỏng, nhiều tuyến mồ hôi và có cơ chế co rút nâng hạ bìu. Khi nhiệt độ xung quanh tăng, bìu hạ xuống xa trung tâm nhiệt để tránh tổn thương sinh tinh. Do đó, việc ngồi trên yên xe máy nóng sẽ dẫn đến tăng nhiệt độ vùng đáy chậu, da bìu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh hoàn. Điều này diễn ra thường xuyên, liên tục trong ngày sẽ làm tăng nguy cơ giảm chất lượng tinh trùng, dễ gây vô sinh.

Ngồi trên yên xe máy nóng được nhiều nghiên cứu chứng minh có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng ở nam giới. Ảnh: Vecteezy

Để không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, bạn nên hạn chế ngồi trên yên xe máy nóng, cần có miếng lót yên xe, tốt nhất nên để xe trong bóng mát, hoặc dùng bạt phủ. Bạn cũng cần tránh mặc quần bó sát, chất liệu không thấm hút.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh uống rượu bia, hút thuốc lá, làm việc căng thẳng và phòng các bệnh liên quan đến đường tình dục như sùi mào gà, lậu, giang mai...

Trong các nguyên nhân kể trên, bệnh do virus HPV gây ra như sùi mào gà, ung thư vòm họng, hậu môn... dễ lây nhiễm qua đường tình dục, tiếp xúc da kề da. Theo các nghiên cứu, HPV có thể ảnh hưởng chất lượng khiến tinh trùng di chuyển yếu, giảm chất lượng hoặc lây nhiễm virus sang trứng và gây sảy thai. Sùi mào gà còn có thể làm tắc nghẽn ống dẫn tinh, niệu đạo, biến dạng dương vật, ngăn cản tinh trùng gặp trứng.

Hiện có hai loại vaccine phòng HPV, hiệu quả bảo vệ trên 90%. Vaccine Gardasil dành cho nữ từ 9 - 26 tuổi, phòng 4 type HPV gồm: 6, 11, 16 và 18. Trẻ từ 9 đến dưới 14 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, từ 14 đến 26 tuổi tiêm ba mũi.

Còn vaccine Gardasil 9 dành cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi, giúp phòng 9 type: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58. Trẻ từ 9 đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, từ 15 đến 45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bạn là nam, đã 30 tuổi thì thuộc nhóm tiêm vaccine Gardasil 9, với lịch tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

BS.CKI Nguyễn Công Luận

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC