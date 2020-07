'Ngôi nhà' an toàn, hạnh phúc cho trẻ

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch giúp nhà trường tạo được sự tin yêu, yên tâm tuyệt đối của phụ huynh khi cho bé đến lớp.

Sau 3 tháng nghỉ để phòng - chống Covid-19, ngày 11/5/2020 các bé trường Mầm Non A Thanh Liệt chính thức trở lại trường học với niềm hân hoan, bỡ ngỡ.

Các bé lớp mẫu giáo nhỡ, lớn đều vui vẻ, hào hứng ra mặt khi được quay trở lại trường, gặp lại các cô, các bạn và được tham gia những hoạt động thú vị, bổ ích. Ngược lại, các bé mẫu giáo bé và nhà trẻ lại tỏ ra bỡ ngỡ như mới ngày đầu đi học, nhiều bé bật khóc ngay dưới cổng trường vì không muốn rời xa mẹ.

Tuy nhiên sau những giây phút bỡ ngỡ ban đầu, các bé đã nhanh chóng quên đi cảm giác sợ hãi, lạ lẫm. Trong vòng tay yêu thương của cô giáo cùng những lời chuyện trò âu yếm, các bé dần hòa nhập cùng với các cô và các bạn.

Sau khi trẻ trở lại trường, ngoài việc tạo cho trẻ cảm giác an toàn, gần gũi để trẻ nhanh chóng quen dần với nề nếp sinh hoạt cũ, các cô giáo trường Mầm Non A Thanh Liệt còn phải thực hiện những quy định về phòng dịch như đo thân nhiệt và sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh cho trẻ trước khi vào lớp. Thầy cô theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh trên hệ thống sổ theo dõi thân nhiệt hàng ngày của từng lớp và trên biểu mẫu theo dõi sức khỏe do phụ huynh cung cấp.

Giáo viên thực hiện sát khuẩn bằng dung dịch tay nhanh cho trẻ trước khi vào lớp.

Bên cạnh đó, để trẻ không bị quên những kiến thức đã học, các cô giáo cũng xây dựng nội dung dạy phù hợp và rèn cho trẻ các kỹ năng vệ sinh cơ bản để đáp ứng công tác vừa dạy học, vừa phòng dịch.

Giáo viên đã trang bị cho trẻ những kỹ năng cơ bản trong việc phòng dịch và tự đảm bảo an toàn cho bản thân như hướng dẫn trẻ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách và che miệng khi ho, hắt hơi.

Trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng theo đúng 6 bước.

Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội. Dịch Covid-19 đã từng bước được kiểm soát, các hoạt động đã dần trở lại nhịp độ bình thường.

Trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19 cam go và quyết liệt, tập thể trường mầm non A Thanh Liệt đã đồng sức đồng lòng dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, góp phần ngăn chặn và đầy lùi dịch bệnh, tạo môi trường hoạt động trong lành, an toàn và thân thiện cho trẻ. Từ đó, xây dựng được sự tin yêu, yên tâm tuyệt đối của các bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường.

Các bé lớp nhà trẻ D1 tham quan vườn hoa.

Trường Mầm non A Thanh Liệt

Từ ngày 16/6 đến 6/7, độc giả chia sẻ khoảnh khắc lớp học an toàn, vui khỏe của bé mầm non, tiểu học đến cuộc thi "Lớp học vui khỏe, an toàn". Đó có thể là các biện pháp phòng dịch bệnh; tập thể dục tăng cường sức đề kháng; nhảy, hát các bài hát phòng dịch; không khí vui tươi, hào hứng trong giờ uống sữa học đường... Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn 20 bài dự thi đáp ứng tiêu chí để trao giải thưởng tiền mặt và voucher mua sản phẩm của Vinamilk. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh), bài ảnh (3 ảnh trở lên), video (dưới 3 phút). Gửi bài dự thi tại đây.