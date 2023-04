Ngoại trưởng Mỹ nghe Mỹ Anh hát jazz

Hà NộiNgoại trưởng Mỹ Antony Blinken thưởng thức bài "Isn't She Lovely" do ca sĩ Mỹ Anh thể hiện tại một câu lạc bộ jazz, tối 15/4.

Con gái Mỹ Linh - Anh Quân trình diễn nhạc phẩm của danh ca Mỹ Stevie Wonder trong khi bố cô đệm đàn guitar. Kết thúc tiết mục, Ngoại trưởng Antony Blinken vỗ tay, gật đầu tán thưởng. Nhạc sĩ Anh Quân cho biết ông Blinken còn chia sẻ với bố con anh về tình yêu dành cho jazz.

Mỹ Anh hát Jazz cho Ngoại trưởng Mỹ Trích đoạn Mỹ Anh hát "Isn't She Lovely". Video: Nhân vật cung cấp

Hai nghệ sĩ nói chọn nhạc phẩm vì giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa. Bài hát được Steve Wonder viết năm 1975, nói về tình yêu ông dành cho con gái mới chào đời. Tác phẩm là ca khúc jazz đương đại tiêu biểu, từng được Stevie Wonder trình diễn cho Nữ hoàng Elizabeth II năm 2012.

Mỹ Anh sinh ngày 11/1/2002, là con út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020, nhận giải Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh 2021. Tháng 11/2021, cô biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds tại Los Angeles (Mỹ). Các sáng tác của ca sĩ mang màu sắc nhẹ nhàng, thông điệp tích cực, phong cách R&B.

Ngoài nhạc sĩ Anh Quân, Mỹ Anh, nghệ sĩ Quyền Văn Minh biểu diễn trong buổi đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ. Ông cùng ban nhạc chơi bài Hội làng (lấy cảm hứng từ âm hưởng chèo, chuyển soạn jazz), hai bản kinh điển của nhạc jazz Mỹ là New York New York và In the Mood.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh nói: "Ông Antony Blinken là người giản dị, yêu nghệ thuật. Khi thưởng thức, ông lắc lư theo nhạc. Ngoại trưởng uống một chút vang đỏ, đồ uống không thể thiếu khi nghe jazz. Ông khá ngạc nhiên khi thấy bức ảnh tôi chụp cùng huyền thoại jazz Mỹ - Herbie Hancook - năm 2005". Trước khi vào buổi nghe nhạc, các nghệ sĩ bật bài Happy Birthday mừng sinh nhật Ngoại trưởng Mỹ. Ông Blinken sinh ngày 16/4/1962.

Ngoại trưởng Mỹ thưởng thức nhạc jazz Việt Nghệ sĩ Quyền Văn Minh chơi bản nhạc "In the Mood". Video: Ngọc Thành

Trước đó hai tuần, đại diện Đại sứ Quán Mỹ đến Bình Minh Jazz Club - nơi diễn ra buổi nghe nhạc - khảo sát hai lần. Ban đầu, nghệ sĩ Quyền Văn Minh - chủ câu lạc bộ - định sắp xếp bàn ghế theo hình vòng cung, tạo cảm giác trang trọng. Tuy nhiên, phía Mỹ yêu cầu câu lạc bộ giữ nguyên hiện trạng, hoạt động như ngày thường, tạo cảm giác gần gũi.

Ngoại trưởng Blinken chào nghệ sĩ Quyền Văn Minh, chiều tối 15/4. Ảnh: Ngọc Thành

Ngoại trưởng Blinken có niềm đam mê âm nhạc và biết chơi guitar, thậm chí có cả tài khoản nghệ sĩ trên Spotify với một số bài tình ca tự sáng tác. Ông cho biết bản thân thường chơi nhạc blue và rock, nhưng "không đủ giỏi để chơi bluegrass", đề cập tới dòng nhạc đồng quê chịu nhiều ảnh hưởng từ blue và jazz.

Ngoại trưởng Blinken cũng từng tham gia một ban nhạc jazz và biểu diễn nhạc của Pink Floyd trong lễ tốt nghiệp trung học của mình. Ngoài jazz, ông cũng thể hiện tình yêu với ban nhạc The Beatles, thường chơi các bản nhạc ngẫu hứng cùng thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney và các quan chức khác khi còn phục vụ trong chính quyền Barack Obama.

Bộ trưởng Blinken đến Hà Nội tối 14/4, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam ba ngày. Sự kiện diễn ra vào dịp kỷ niệm 10 năm Việt - Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông Blinken từng tới Việt Nam năm 2015 và 2016 với tư cách thứ trưởng ngoại giao, dưới thời chính quyền tổng thống Obama.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh sinh năm 1954, là người thành lập bộ môn kèn saxophone tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong suốt 50 năm sự nghiệp, ông tham gia nhiều buổi biểu diễn trong nước lẫn quốc tế, đồng thời gặp gỡ và giao lưu với một số nghệ sĩ jazz hàng đầu thế giới. Năm 1994, ông thành lập một câu lạc bộ mang tên Bình Minh tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội. Suốt 30 năm qua, Bình Minh Jazz Club trở thành địa chỉ yêu thích của nhiều người hâm mộ trong, ngoài nước. Nghệ sĩ Mỹ Herbie Hancook gọi ông là "người hùng" của jazz Việt. Năm 2022, công ty sách Omega Books ra mắt cuốn Chơi jazz ở Việt Nam: Quyền Văn Minh và nhạc jazz Hà Nội, nói về cuộc đời, tình yêu của nghệ sĩ với thể loại nhạc này.

Hà Thu