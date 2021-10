Con gái Mỹ Linh tham gia lễ hội âm nhạc ở Mỹ

Mỹ Anh - con gái ca sĩ Mỹ Linh - sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc "Head in the clouds", Los Angeles vào ngày 6-7/11.

Cô cho biết: "Tôi rất xúc động và bất ngờ khi góp mặt trong chương trình âm nhạc lớn. Đây là cơ hội để tôi học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng từ các anh chị".

Mỹ Anh trên fanpage chương trình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mỹ Anh nhận được lời mời từ ban tổ chức hồi tháng 8 và có hai tháng để chuẩn bị cho việc luyện thanh với mẹ, đồng thời rèn thể lực, trước khi sang Mỹ vào đầu tháng 11. Cô cho biết sẽ trình diễn liên tục năm ca khúc với sự hỗ trợ của anh rể - Eric Derwallis - trong ban nhạc.

Chương trình diễn ra tại sân vận động Rose Bowl, dự kiến đón hàng chục nghìn khán giả. Ban tổ chức yêu cầu người xem phải được tiêm vaccine Covid-19, có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, nhằm đảm bảo an toàn vì dịch. Ngoài con gái Mỹ Linh, chương trình có sự tham gia của CL - thành viên của nhóm nhạc Hàn nổi tiếng 2NE1 và các gương mặt trong làng hip-hop châu Á như: Joji, Niki, Rich Brian.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, thỉnh thoảng đăng video cover các bản hit trong và ngoài nước. Năm 2014, cô và mẹ song ca bài Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích sáng tác) trong chương trình Giai điệu tự hào. Từ đó, cô thường xuyên cùng mẹ ca hát trên sân khấu lớn. Năm 2016, cô ra album nhạc thiếu nhí - Bài hát cho Bi, gồm tám ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh. Năm 2018, cô tham gia tour Thời gian của mẹ. Nhiều sáng tác của Mỹ Anh mang màu sắc nhẹ nhàng, tích cực. Cô sớm định hình phong cách âm nhạc mang màu sắc RnB.

88rising là một công ty âm nhạc của Mỹ do Sean Miyashiro sáng lập năm 2015, hoạt động với tư cách là một nền tảng âm nhạc và hãng thu âm chủ yếu dành cho các nghệ sĩ người Mỹ gốc Á và người châu Á phát hành âm nhạc tại Mỹ. Head in the clouds là lễ hội âm nhạc hàng năm do đơn vị này tổ chức, bắt đầu từ năm 2018.

Con gái Mỹ Linh thi hát Trương Mỹ Anh có thể hát, sáng tác và sản xuất âm nhạc. Video: Fanpage The Heroes 2021.

Tâm Giao